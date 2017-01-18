Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda birinci maddenin görüşmeleri tamamlandı. Teklifin 1. maddesinin gizli oylaması yapıldı. TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi. Teklif 140 ret oyu aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek. Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.



CHP'DEN ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ PROTESTOSU

TBMM Genel Kurulunda CHP milletvekilleri ayağa kalkarak anayasa değişikliğini protesto etti. TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. CHP milletvekili görüşmeler sırasında bir dakika ayakta durma eylemi yaparak anayasa değişiklik teklifini protesto etti.



USÜL TARTIŞMASI YAŞANDI

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin talebi üzerine, "teklifin gizli oylamasında, bakanların, Genel Kurul çalışmalarına katılmayan başka bir bakanın yerine oy kullanıp kullanamaması" konusunda usul tartışması yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Kurulda, Anayasa değişiklik teklifinin 1. maddesi üzerindeki önerge işlemine geçilmeden önce söz alarak, bazı bakanların Genel Kurul çalışmalarına katılmadıklarını, oturumlarda başka bir bakanın yerine, Anayasa değişiklik teklifinin gizli oylamasında oy kullandıklarını söyledi.

Gizli oylamalarda vekaletle oy kullanılamayacağını belirten Özel, "Eğer birinci turdaki gibi vekaletle oy kullanılacaksa usul tartışması açılmasını istiyoruz." dedi.

"Eğer bir bakan diğer bakana vekalet verirken, oyunun rengini söylüyorsa, bu, 'gizlilik kuralı ihlal ediliyor' demektir." diyen Özel, ilk tur oylamada hangi bakanın kimin yerine vekaletle oy kullandığını öğrenmek istediklerini kaydetti.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı da Özel'in usul tartışması açılmasını istemesi nedeniyle, birleşime ara vererek, bu talebi görüşmek üzere grup başkanvekillerini Başkanlık Divanı arkasındaki bölüme davet etti.

Aradan sonra birleşimi açan Bahçekapılı, Anayasanın 96. maddesinin son fıkrasında, bakanların vekaletle oy kullanmasının düzenlendiğini belirtti. Bahçekapılı, "Bu, Anayasa hükmüdür. Bugüne kadar yapılan gizli oylamalarda vekaletle oy kullanıldığı görülüyor." diye konuştu.

Başkanvekili Bahçekapılı, bakanların gizli oy kullanmasında, genel vekalet bulunması durumunda ayrı bir özel vekalet aranmayacağı şeklinde hüküm de bulunduğunu ifade ederek, "Yani, her oturum için ayrı ayrı yetki belgesi aranmasına gerek yok." dedi.

Ayşe Nur Bahçekapılı, bakanların oylamalarda vekaletle oy kullanmalarında bir aykırılık bulunmadığını vurguladı.

Daha sonra usul tartışması açıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Doğan Kubat, usul tartışmasının lehinde yaptığı konuşmada, konuya ilişkin Anayasa ve iç tüzükte yer alan düzenlemeleri okudu.

Dönemin bakanlarının 2001'deki anayasa görüşmelerinin gizli oylamasında genel vekaletle oy kullandıklarını ve bunların geçerli sayıldığını kaydeden Kubat, teklifin birinci turunda, bakanların genel vekaletle gizli oylamalarda oy kullandığını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bakanların, genel vekaletle Anayasa değişiklikleri dahil bütün oylamalarda oy kullanabileceğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bakanların, genel vekaletle gizli oylamalarda oy kullanamayacağını ifade ederek, "Mutlak haklar vardır ve kişi bu hakları başkasına devredemez; kişinin bizzat yapması lazım." dedi.

Bahçekapılı, konuşmaların ardından tutumunda bir değişiklik olmadığını söyledi.

Ayşe Nur Bahçekapılı'nın oya sunduğu, "bütün oylamalarda bakanların vekaletle oy kullanabileceği, bir bakanın birden çok bakana genel vekalet vermesi durumunda ayrı bir oturum için özel bir vekalet aranmayacağı" hususu, AK Parti milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.