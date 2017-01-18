Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinin başlayacağı gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, Meclis'teki makam odasında kabul ettiği Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Kritik görüşme 45 dakika sürdü.

KILIÇDAROĞLU 'MHP TAVRINI GÖZDEN GEÇİRMELİ' DEDİ

Habertürk TV Muhabiri Ömer Topsakal'ın edindiği bilgilere göre, görüşmenin büyük bölümünde söz CHP liderindeydi.

Kılıçdaroğlu toplantıda "Türkiye Cumhuriyeti ayağımızın altından kayıyor, buna izin verilmemeli" ifadesini kullandı. Teklifin “Tek adam rejimine neden olacağını” anlatan Kılıçdaroğlu, MHP'den tavrını gözden geçirmesini istedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca AK Partili İsmail Aydın'ın Meclis'te "İleride ilk dört madde de değiştirilebilir" sözlerini hatırlattı. CHP liderinin "Konuşmacı pot kırmadı, yazılı bir metinden konuştu. İktidar ağzındaki baklayı çıkardı" dediği öğrenildi.

BAHÇELİ KONUŞMASINA ELEŞTİRİYLE BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sözlerine eleştiriyle başladı.

"CHP NAZ ETMEMELİ DEMİŞTİM, ANAMUHALEFET GÖREVİNİZİ YAPMADINIZ"

15 Kasım'daki grup konuşmasında “Bu süreçte CHP naz etmemeli, kapris yapmamalı, geri durmamalıdır” diyen Bahçeli, bu sözlerini hatırlatarak "CHP anamuhalefet görevini yapmadı" dedi.

"KATKI VERSEYDİNİZ DAHA İYİ BİR PAKET ORTAYA ÇIKARDI"

MHP lideri'nin ayrıca "15 Kasım'da size çağrı yaptım. Siz sürece katkı verseydeniz daha iyi bir paket ortaya çıkardı. Sizin de sürece katkı vermenizi isterdim" dediği öğrenildi.