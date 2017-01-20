Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de DEAŞ'a karşı etkin mücadele veren Türk askerine bu akşam saatlerinde teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker şehit olurken 9 asker de yaralandı.

Bahçeli El Bab operasyonunda bu akşam verdiğimiz 5 şehitle ilgili twitter'da paylaşımlarda bulunarak, şehitlere rahmet diledi. Bahçeli "Türk'ün demir yumruğu inmeli, kuşatma zaferle taçlandırılmalı, teröristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalıdır" dedi.

İşte Bahçeli'nin mesajları:

-Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150. günündeyiz. Ve ne üzücü ki, El Bab'tan yine acı haberler geldi. 5 kahraman askerimiz maalesef şehit düştü.



-9 kahramanımız ise yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun diyorum.



-El Bab'a Türk'ün demir yumruğu inmeli, kuşatma zaferle taçlandırılmalı, teröristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalıdır.



-Aziz milletimiz Türk askerinin yanındadır.MHP Türk askerinin başarısı için her türlü desteği vermeye her zamanki gibi hazır ve heyecanlıdır.