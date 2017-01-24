Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kapan DARÜSSELAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin adil olmadığını belirterek “BM’nin 193 üyesi arasında herkes dönerli şekilde yerini alsın. Temsil yetkisine sahip olsun. Bunu yapmaya mecburuz” dedi. Erdoğan, Afrika ziyaretinin ilk durağı Tanzanya’da, Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında 9 anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalandığını kaydeden Erdoğan “İki ülke arasında çok ciddi bir iş birliği potansiyeli olduğunu gördük. Aynı şekilde bana eşlik eden çok farklı sektörlerden 150’ye yakın iş adamıyla Türkiye olarak bu iş birliğine verdiğimiz önemi de ortaya koymuş olduk” diye konuştu.

Erdoğan’ın, “Bizim ecdadımızın Afrika’daki bin yıllık tarihinde asla sömürgecilik lekesi yoktur. Tarihte üç kıtaya yayılan devletler kuran atalarımız, ne burada ne diğer bölgelerde emperyalist amaçlarla kesinlikle hareket etmemiştir. Türk milletinin Afrika’ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanıyor” şeklindeki sözleri uzun süre alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdit olduğunu vurgulayarak “Biz bütün dostlarımızı bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara, hayal kırıklıklarına maruz kalmamaları için bu örgüt hakkında bilgilendiriyoruz. Kıta genelinde örgüte karşı verdiğimiz mücadelede değerli dostum Magufuli’nin desteğine güveniyorum. Bizler bu terör şebekesinin Afrika’dan temizlenmesinde Maarif Vakfı, TİKA ve diğer kuruluşlarımızla sorumluluk üstlenmeye hazırız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini söyle sürdürdü: “Gelin bütün dünya birleşelim ve ‘Dünya beşte büyüktür’ diyerek bütün Birleşmiş Milletlerin 193 üyesi arasında herkes, Birleşmiş Milletlerin daimî üyeleri arasında dönerli bir şekilde yerini alsın ve orada hepsi de temsil yetkisine sahip olsun. ‘Geçici üyeler’, ‘daimî üyeler’ bu ayrım kalksın. Hepsi daimî üye olarak dönüşümlü bir şekilde... 20 üye mi olacak, 20 üye. İki yıl 20 üye görev yapsın, ondan sonra 10’u değişsin diğer 10’uyla devam. Ondan sonra bir diğer 10’u değişsin diğerleriyle devam. Bunu yapmaya mecburuz. Bunu yaptığımız anda göreceksiniz dünyada çok şey değişecektir.”

Erdoğan Tanzanya’nın ardından ikinci durağı olan Mozambik’e geçti.