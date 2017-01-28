Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

MHP tabanının referandumda “hayır” diyeceği üzerinden algı operasyonu başlatan çevrelere dün net cevabını veren MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP’nin oyunun “evet” olduğunu, “hayır”cıların küçük bir azınlık olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren Anayasa değişikliği teklifine destek vererek, Türkiye’yi rahatlatan MHP lideri Devlet Bahçeli, Genel Başkanlık görevine geldiği 1997 yılından bu yana çok kritik dönemlerde aldığı kararlarla adeta sistem tıkanıklıkları açan anahtar lider görevini gördü.

ERKEN SEÇİM KARARI: Türk siyasetinde “devlet adamlığı” özelliğiyle öne çıkan Bahçeli, ilk önemli kararını 2002’de verdi. Bahçeli, ekonominin dip yaptığı, bankaların borç batağında olduğu 2002’de erken seçim kararı alarak krizin sonlanmasına vesile oldu.

367 GARABETİ: 2007’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı engellemek için ortaya çıkarılan 367 garabeti de Devlet Bahçeli’nin sorumlu devlet adamlığı sayesinde bertaraf edildi. Bahçeli ve MHP’li vekiller büyük baskılara boyun eğmeden oylamaya katılarak 367 oyununu bozdu.

15 TEMMUZ: Bahçeli’nin 15 Temmuz akşamı hain darbe girişimine karşı aldığı tavır da örnekti. Darbenin duyulmasının başından itibaren duruşunu gösteren Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım’ı arayarak “Milliyetçi Hareket Partisi her türlü demokrasi dışı arayışa tavırlı ve karşıdır” sözleriyle demokrasiden yana tavır aldı.

YENİKAPI RUHU: Devlet Bahçeli, hain darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine yapılan ve Türkiye tarihinin en büyük mitinglerinden biri olan Yenikapı mitingine de katılarak, Türkiye’nin iktidarıyla, muhalefetiyle gerektiğinde tek vücut olabileceğini gösterdi.

FETÖ TEMİZLİĞİ: Bahçeli, FETÖ’ye yönelik kararlı tutumunu devletin temizlenmesi sırasında da sürdürdü. CHP, FETÖ ile ilişkilerinden dolayı kamuda yapılan ihraçları eleştirirken, Bahçeli, devletin FETÖ’cülerden arındırılmasına destek verdi. MHP’yi de FETÖ’cülere teslim etmedi. Parti içerisine yerleşmiş FETÖ’cüleri de teşkilattan uzaklaştırdı.

7 HAZİRAN SONRASI: 8 Haziran’da tek başına iktidar çıkmaması üzerine, AK Parti karşıtı bazı çevreler koalisyon ihtimallerini konuşmaya başlamış, hatta MHP ve HDP’yi bile yan yana getirenler olmuştu. Bahçeli seçim gecesi yaptığı açıklamada MHP ile ‘PKK’yı destekleyen HDP’nin hiçbir şart içinde bir araya gelmeyeceğini açıklayarak oynanan oyunu boşa çıkardı.

YENİ ANAYASA: Bahçeli, anayasa değişikliğinde de Türkiye’nin önünü açtı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesinin ardından yaşanan fiilî durumun hukuki duruma çevrilmesi gerektiğini, bunun için getirilecek bir anayasa değişikliği teklifine destek vereceklerini açıkladı. MHP’nin desteğiyle Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa paketi Meclis’ten geçti.

‘HAYIR’ TUZAĞINA DÜŞMEDİ: Bahçeli son olarak MHP tabanının referandumda “hayır” diyeceği üzerinden algı operasyonu başlatan çevrelerin çabasını boşa çıkardı. MHP’nin Meclis’te aldığı tavrın aynısını referandumda da göstereceğini söyleyen Bahçeli, MHP’nin oyunun “evet” olduğunu, “hayır”cıların küçük bir azınlık olduğunu açıkladı.