Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN Türk’e konuşan Kurtulmuş, “Referandumdan ‘Evet’ çıkarsa, terörle mücadele konusunda hangi yeni şartlar oluşur” sorusuna şu karşılığı verdi:

MHP’nin Sayın Genel Başkanı niçin bu süreçte ‘evet’e destek veriyor? ‘Türkiye’nin bir beka meselesi ve bölünme meselesi vardır. Biz bunu önlemek için ‘Evet’ diyoruz.’ diyor. Sandıktan ‘Evet’ çıkmış olması, terörle yapılan mücadeleye verilen bir destek anlamına da gelir. Hiç kuşkusuz böyledir. ‘Hayır’ isteyenler buradan da tersini okuyup yine kasıtlı bir yorum yapmasınlar. ‘Hayır diyenler terörle mücadele yapılmasın mı? diyorlar’ diyecekler. Duyuyor gibiyim o kasıtlı sesleri. Hayır onu kastetmiyorum. Ama ‘Evet’ oyu çıkarsa, bu terörle mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürülmesine de ‘Evet’ anlamına gelir. Bu anlamda, inşallah ‘Evet’ terörle mücadelede yeni bir ruhun, yeni bir psikolojinin daha etkin bir mücadele imkânının ortaya çıkmasını sağlar.

Kurtulmuş, Yunanistan’ın darbecileri geri vermemesi ise ilgili ise “Öyle görünüyor ki Avrupa’dan gelen bazı baskılar dolayısıyla bu kararı aldılar. Bu karar Türkiye-Yunanistan ilişkilerine zarar verir. Türkiye’de buna mukabil hangi adımları atacaksa onu kararlaştıracak ve atacaktır” dedi.

“Erdoğan’ın meydanlarda olacak mı?” sorusuna da “Cumhurbaşkanı yukarıda bir yerde, fanusun içerisinde oturan bir adam değil ki; sahaya inip inmeyeceğini tartışıyoruz. Zaten her gün sahada olan birisi” karşılığını verdi.