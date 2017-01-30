Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan anayasa değişiklik teklifi referandumu için kritik haftaya girildi. Referandum sandığının hangi tarihte kurulacağının bu hafta kesinleşmesi bekleniyor.

Ankara'da gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Anayasa değişiklik teklifi, onay için henüz Cumhurbaşkanlığı'na sunulmadı. Düzenleme Cumhurbaşkanlığı'na gönderildikten sonra Cumhurbaşkanı'nın onay için 15 günlük süresi bulunuyor.

Süreç, onay ile birlikte başlayacağından referandum tarihi de Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra netleşecek. Anayasaya göre, teklif Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonraki 60 günü takip eden ilk pazar günü referanduma gidilecek.

Referandum sandığı için öne çıkan tarih 9 Nisan. Referandum tarihinin kesinleşmesinin ardından mitingler başlayacak. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere liderler meydanlara inecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 40 ile gitmesi bekleniyor.

AK Parti, referandum hazırlıklarına, değişikliğin neler getirdiğini anlatan kitapçığı bastırarak başladı. Kitapçıkta "üniter yapı" vurgusu dikkat çekiyor. Üniter yapının kırmızı çizgi olduğu, Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu yapı korunarak formüle edildiği belirtildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın miting programı üzerindeki çalışmalar da sürüyor.

MHP, mitinglerini sınırlı tutacak. Genel Başkan Devlet Bahçeli, anayasa değişikliğine destek verme sebeplerini mitingilerde anlatacak.