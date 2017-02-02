Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail SONSUZ ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca düzenlenen “Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Sivil toplum kuruluşlarının en önemli görevlerinden birinin çalıştıkları alanda toplumsal kucaklaşmayı, ülkenin her türlü sorununa karşı ilgisiz kalmamak olduğunu söyleyen Yıldırım, ‘Efendim biz sandığa gittik, iktidarı seçtik, bizden daha ne istiyorsunuz?’ deyip kenara çekilmek yok. İktidara yön vereceksiniz, öneriler üreteceksiniz, fikirlerinizi paylaşacaksınız, yanlış yapıyorsa da hukuk devleti ve demokrasi içinde uyarılarınızı da dostça yapacaksınız. Sadece oy vermekle iş bitmiyor” diye seslendi. Bazı sivil toplum örgütlerinin, toplumun genel beklentilerini değil de birtakım ideolojik grupların sözcülüğünü yaptığını söyleyen Yıldırım, “Bunlar çoğunlukta değil, fakat bu gerçeği de bilmemiz lazım. Sayıları çok değil, ama bazen gürültüleri de haddinden fazla oluyor. Bu gürültülerin arkasında bir sebep var. Türkiye’nin etkin ülke olmasını geciktirmek” dedi.

BİZ DAHA TOPA GİRMEDİK

Siyasi partilerin de sivil toplum örgütleri gibi topluma öncülük etme görevi olduğuna dikkat çeken Yıldırım, anayasa değişikliği konusuna değindi. Yıldırım “Biz daha topa girmedik. Biraz söylenenler söylensin, herkes eteğindeki taşı döksün, kafasındaki bütün soruları, düşünceleri ortaya koysun, biz de çıkıp hangisinin doğru, hangisinin doğru olmadığını anlatacağız” diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “Anayasa dayatma kültürüyle olmaz” sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Bu, Meclis’i yok saymaktır. Meclis’te görüşüldü bu anayasa, kendisi de oradaydı. Millet iradesinin temsili neredir? Meclis’tir. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diye Meclis’in duvarında yazıyor. Milletin temsilcileri orada. Bütün bunlar ortadayken, ‘Bu anayasa değişikliği dayatmadır’ demek, siyaseti, millî iradeyi inkâr etmek demektir. Talihsiz bir beyanattır. Bir an önce düzeltmesi yerinde olur diye düşünüyorum” dedi.

ÖNEMLİ OLAN MEMLEKET

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçiminin hep problem olduğunu, Anayasa değişikliği için 2007’de referandum yapıldığını hatırlatan Yıldırım, “Bugün yaptığımız, cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi dediğimiz bu değişiklik de o gün yapılan işin devamıdır. O günkü şartlar o kadarına imkân veriyordu, bugün onun devamı olan eksikliği tamamlıyoruz” dedi.

“Bunu yapmazsak ne olacak?” diye soran Yıldırım şunları söyledi: Çift başlılık devam edecek. Bir yandan güçlü parlamenter sistem var, bir yandan halkın doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı. Olmaz. Bir koltukta iki kaptan olmaz. Kaptanın tek olması lazım. Kişiler gelip geçici, önemli olan memleket. Koltuk sevdasında olsak biz bu değişikliğin peşinde olmayız. Bu yaptığımız değişiklik iradeyi, yetkiyi, sorumluluğu milletin doğrudan ülkeyi yönetecek olanlara vermesidir.