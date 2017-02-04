Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Yozgat İl Danışma Meclis Toplantısı, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Bozdağ, "Bakın hayırcıların safına PKK’ın elebaşları Kandil’den açıklama yapıyor. MHP ve AK Parti anlaştı bizi bitirecek diye. Onun için aman bu sistem gelmesin diye herkesi seferber ediyorlar. Pensilvanya’daki bedduacı FETÖ terör örgütünün elebaşı bütün kadrolarıyla onlarda hayır çıksın diye uğraşıyorlar. DHKP-C terör örgütü dahil ne kadar Türkiye’ye ve Türk milletine ihanet eden terör örgütü varsa hepsi hayır için iş birliği yapıyorlar. Şimdi CHP’de HDP’de aynı safta eylem birliği yapmışlar. O hedefi gerçekleştirmek için eylem birliği yapmışlar. Hedefleri de Türkiye’nin hükümet sistemini değiştirmesine engel olmak" dedi.

“ORADAN BURADAN KARIŞTIRIYORLAR”

Milliyetçi Hareket Partisi üzerine oyunlar oynandığını da söyleyen Bakan Bozdağ, "Oynayanlar da belli. Bu milletin hukukunu her zaman çiğneyenler. Oradan buradan karıştırıyorlar. Zannediyorlar ki ülkücüleri, MHP’lileri, vatanını, milletini sevenleri PKK ile hedef birliğinde aynı amaç için ter döktüreceklerine inanıyor bu zavallılar. AK Partilileri böyle yaptıracaklarına Saadet Partilileri, Büyük Birlik Partilileri böyle yaptıracaklarına inanıyorlar. Boşa kürek çekmeyin. Ne bir AK Partili ne bir MHP’li ne bir Saadet Partili ne de BBP’li, PKK ile hedef birliğine ve bu hükümet sistemine hayır kampanyası yapmaz, yapılmasına dahi izin vermez. Onların vatan, millet ve devlet sevgisi buna mani olur" ifadelerini kaydetti.

Memleketi Yozgat’ta Cumhurbaşkanlığı sistemi için ’evet’ diyen Bakan Bozdağ, Yozgatlılara seslenerek "Yozgat bir kaledir ve milletin kalesidir partilerin kalesi değil. Kim milletine devletine sahip çıkıyorsa Yozgatlı da hep milletine, devletine sahip çıkanlara sahip çıkmıştır. Onun içinde de bu referandum sürecinde bütün hemşerilerime diyorum ki durmak yok yola devam. Türkiye’mizin gelecekte daha güçlü olması için bu hükümet sistemi değişikliğini el birliğiyle yapmamız ve halkımızın evet demesiyle Türkiye’nin geleceğini yeniden kurmalıyız. Büyük Türkiye’nin temelleri inşallah evetlerle atılacaktır. Ben büyük Türkiye için bölgesinde ve dünyada güçlü yol ve pota belirleme kudretine sahip büyük bir Türkiye için evet diyorum, evet diyorum, evet diyorum. Yozgatlı da evet demeye var mı? Allahın izniyle bu iş evetle bitecek ve evetle yollar açılacak" şeklinde konuştu.