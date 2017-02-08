Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Referandum öncesi halka sağduyu çağrısı yapan Başbakan Binali Yıldırım “Referandumu ölüm-kalım meselesi gibi gösterenler var. Bunlara, aziz milletim kulak asmasın” dedi. Başbakan Yıldırım partisinin grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi, özetle şunları söyledi:

Anayasa değişikliğinin müsebbibi CHP’dir. 2007’de Meclis’in en büyük partisine, 363 milletvekili bulunan partiye, cumhurbaşkanı seçtirmeyen, bunun için hukuk ihdas eden ana muhalefet partisi bu işin başlangıcına sebep olmuştur. CHP bugün de anayasa değişikliğini engellemek için bütün marjinal odaklarla aynı fotoğrafı veriyor. Birkaç gün önce “PKK ‘hayır’ dediği için, FETÖ ‘hayır’ dediği için biz bu anayasa değişikliğine ‘evet’ diyoruz” dedik. Biz, cevabı muhataplarından beklerken cevap CHP’den geldi. CHP’yi Allah ıslah etsin. Siz FETÖ ile PKK ile bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz. Milletim, ‘hayır’ diyenlere şöyle göz ucuyla baksa olayı çok net görür. Kim ‘Hayır’ diyor, PKK’nın sözde üst düzey yöneticileri, kim ‘Hayır’ diyor, FETÖ’nün kaçak terörist sürüsü. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı bile değil, ‘Hayır’ deseler ne olur. Başka bir ‘Hayır’ kampanyası, HDP ve CHP. Belli ki CHP, sırtını terör örgütüne yaslamış, HDP’nin kayığına binmiş vaziyette. Ne diyelim onlar için hayırlı olsun.

Bu referandumu akıl dışı siyasi söylemlerle, ölüm-kalım meselesi gibi gösterenler var. Bunlara, aziz milletim kulak asmasın. Bu referandumu, bulunduğu çizginin dışına çıkarıp toplumu germeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. İşi sivrileştirerek toplumun sinir uçlarına dokunmaya çalışanlara karşı bütün vatandaşlarımızın uyanık olmasını istiyorum.