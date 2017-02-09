Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyetten geri adım atmaya çalışanlar, karşılarında herkesten önce milletimizi ve milletimizle birlikte şahsımı bulur” dedi.

Erdoğan, Külliye’de düzenlenen 36. Muhtarlar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 1923’te rejim tercihini yaptığını belirterek, “Şu anda ana muhalefetin başındaki zat ikide bir ‘rejim mejim’ deyip duruyor ya, Türkiye’nin böyle bir sorunu yok. İşin doğrusu hiçbir rejim ve hiçbir yönetim sistemi tek başına ülkeleri belirli bir kategoriye yerleştirmeye kâfi değildir. Ülkemizde asırlardır süren yönetim sistemi arayışı ise dünyadaki yönelimlerin yanında milletimizi mutmain etmeyen bir durumun olduğuna işaret ediyor” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet döneminin darbelerle, muhtıralarla, krizlerle dolu olmasının mevcut yönetim sisteminin mükemmeliyetinden kaynaklanmadığını vurgulayan Erdoğan “Dikkat ediniz burada eksikliği cumhuriyette veya demokraside değil yönetim sisteminde arıyoruz, aramak zorundayız çünkü doğrusu budur” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin yaşadığı darbelerin, muhtıraların, krizlerin, sıkıntıların müsebbibi olan mevcut sistem göklere çıkartılarak sürekli cumhurbaşkanlığı hükûmeti sisteminin karalandığını vurguladı. Ülkenin tarihinin en büyük reformlarından olan bu anayasa değişikliğini engellemek için Meclis’te sergilenmedik çirkinliğin bırakılmadığını kaydeden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Tekme tokat her şeyi yaptılar. Şimdi aynı işi meydanlarda yapmaya çalışacakları anlaşılıyor. Halbuki milletimiz için bu yeni bir mesele değil. Milletimiz, 2007’de ilk adımı atılan düzenlemeye destek verdi. Milletimizin o zaman yüzde 69 ile ‘evet’ dediği reformun, nihai hedefine ulaşmasını sağlayacak bu değişikliğe de aynı şekilde sahip çıkacağına doğrusu ben inanıyorum.”

Cumhurbaşkanlığı sisteminin şahsı ile alakalı olmadığının altını çizen Erdoğan, “Hiç merak edilmesin, her sistem kendi liderini, kendi önderini üretir. Türkiye’de Allah’ın izniyle Tayyip Erdoğanlar bitmez. Milletin yarısından fazlasının teveccühünü kazanmak zorunda olan bir cumhurbaşkanının bu sistemi kullanarak, yanlış yola sapma ihtimali yoktur. Ülkemizde artık milletin değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle kavgalı hiç kimsenin, ülkenin başına bela olma ihtimali de kalmamıştır. Bu sistemde hiçbir etnik grubun, inanç grubunun yaşam biçiminin ortadan kaldırılması, tehdit altında olması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.