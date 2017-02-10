Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde 1/32 turu ilk maçları önümüzdeki hafta oynanacak. 16 Şubat'taki randevularda Beşiktaş Hapoel Beer Sheva ile İsrail'de, Fenerbahçe Krasnodar ile Rusya'da ve Osmanlıspor Olympiakos ile Yunanistan'da karşı karşıya gelecek.

UEFA, ilk maçlar öncesi takımların kart/disiplin raporlarını açıkladı. 32 takımda toplam 10 futbolcu cezalı ve bunların dördü temsilcilerimizde forma giyiyor. Beşiktaş'ta Aboubakar, Beck ve Adriano; Fenerbahçe'de ise Skrtel cezalı listesinde... Ayrıca Manuel da Costa (Olympiakos), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Boubacar Mansaly ve Florin Lovin (Astra Giurgiu), Mattias Johansson (AZ Alkmaar) ve Federico Chiesa (Fiorentina) da cezalı isimler arasında...

Bu turun ilk maçlarına Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ikişer isim kart limitinde çıkacak. Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Souza, Beşiktaş'ta ise Tolgay Arslan ve Caner Erkin kart limitindeki isimler. Siyah-beyazlıların rakibi Hapoel Beer Sheva'da da Ben Bitton ve Miguel Vittor kart limitinde... Osmanlıspor, Olympiakos ve Krasnodar'da kart limitinde futbolcu bulunmuyor.