Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2010 yılında genel başkanlık koltuğuna oturan ve bu arada bir referandum, yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile iki genel seçim geçiren ve alınan sonuçlara rağmen genel başkanlık koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu için CHP tabanından ' istifa' sesleri yükselmeye başladı. Referandum gecesinde parti genel merkezi önünde bazı partililerin 'Kemal istifa' sloganı atması da partide hesaplaşmanın başlayacağı yorumlarına yol açtı. Parti içi muhalefet ise önce CHP'nin referandum sonuçlarına itiraz sürecini bekleyecek ardından ise harekete geçecek.

'YİNE BANA HÜSRAN'

Tarihi referandumun ardından CHP, sonuçları itirazlar için değerlendirmeye alırken parti tabanında da Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Referandum sonuçlarını parti genel merkezinde izleyen ve 'manipülasyon' ve 'şaibe' iddiasına rağmen sonuçlarla ilgili net açıklamalar yapmayan parti yönetimine tepki gösteren partililerden 'Kemal istifa' sloganları geldi. Genel merkezde atılan sloganlar ve yaşanan gerginlik ise kulislerde önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının tartışmaya açılacağı ve olağanüstü kurultay taleplerinin gündeme geleceği şeklinde değerlendirildi. Kulislerde 2010 yılındaki referandum da dahil girdiği 2014'teki yerel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2015 yılında yapılan 7 Haziran ve 1 Kasım'daki genel seçimlerinde alınan sonuçların muhasebesinin yeterince yapılmadığı dile getirilirken anayasa değişikliği referandum sonuçlarının bu değerlendirmenin yapılmasına yol açacağı dile getiriliyor. (Yeni Asır)