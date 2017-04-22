Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride kalan halk oylamasının ardından mayıs ayında yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. Referandum sürecinde ilişkilerde krizin yaşandığı AB ülkeleri ile yeni bir parantez açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs’ta Brüksel’de NATO Zirvesi marjında AB liderleri ile bir araya gelecek. Görüşmlerin ardından da Türkiye-AB Zirvesinin tarihi netleştirilecek. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 16 Nisan referandumu öncesinde AB-Türkiye Zirvesinin yapılmasını gündeme getirmiş Mart ayı tarih olarak konuşulmuş ancak daha sonra referandum nedeniyle bu buluşma gerçekleşmemişti. Referandumun geride kalmasının ardından Türkiye ile AB ilişkilerde gelinen durumu gözden geçirmek için bir araya gelecek. Zirvenin Türkiye ile AB kurumları arasında gerçekleştirilmesi 3+1 formatında olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB Komisyonu Başkanı, AB Konseyi Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Başkanı ile 4’lü bir zirveye katılması bekleniyor. Zirve sırasında Türkiye’nin müzakere süreci, geri kabul-vizesiz AB anlaşmaları ile bağlantılı olarak mülteci anlaşması da masaya yatırılacak.

31 BİN KİLOMETRE KATEDECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki bir aylık süreçte 31 bin kilometrelik yol kat edecek. Cumhurbaşkanı 30 Nisan’da Hindistan’a, 3 Mayıs’ta Rusya’ya, 14 Mayıs’ta Çin’e 17 Mayıs’ta Washington’a ve 25 Mayıs’ta da NATO Zirvesine katılmak üzere Brüksel’e gidecek. Haber Merkezi ANKARA