Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın engellerle dolu siyasi hayatında en yakınındaki isimlerden biri Başbakan Binali Yıldırım oldu. Dostlukları 23 yıl öncesine dayanan ikili Türkiye’nin çılgın projelerini birlikte hayata geçirirken, başta 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere bir çok zorluğa birlikte göğüs gerdi.

İDO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAŞBAKANLIĞA

Başbakan Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dostluğu Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1994-1999 dönemine uzanıyor. O dönem İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) Genel Müdürü olan Yıldırım, başarılı çalışmaları ile Erdoğan’ın güvendiği en önemli isimlerden biri oldu. Yıldırım daha sonra Erdoğan’la birlikte 2001’de AK Parti’nin kurucuları arasında yer aldı. AK Parti’nin kurduğu 58.,59., 60. ve 61. hükûmette Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Binali Yıldırım, AK Parti’nin 22 Mayıs’ta yapılan 2. Olağanüstü Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçilmesinin ardından 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu. Başbakan Yıldırım, bakanlığı ve başbakanlığı boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sürekli uyum içinde çalıştı.

ÇILGIN PROJELERE İMZA ATTILAR

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük önem verdiği başta Marmaray, Yavuz Sultan Köprüsü, 3. havalimanı ve Osman Gazi Köprüsü gibi çılgın projelerin hayata geçirilmesinde, bölünmüş yolların Türkiye’yi sarmasında ve ‘Yüksek Hızlı Tren’ hatlarının oluşturulmasında önemli rol oynadı.

FETÖ’YE KARŞI MÜCADELE ETTİLER

Siyasi hayatı boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yalnız bırakmayan Yıldırım, FETÖ’nün ilk darbe girişimi olan 17-25 Aralık operasyonlarında da devleti saran FETÖ’ye karşı Erdoğan’la birlikte mücadele etti. FETÖ’nün en büyük darbe girişimi olan 15 Temmuz’da da darbe gecesinden itibaren halkı meydanlara çağırarak darbecilere karşı Erdoğan’la omuz omuza mücadele veren Başbakan Yıldırım, FETÖ’nün devletten temizlenmesinde de kararlı tutumuyla taviz vermedi.

“BİR ALİ DEĞİL BİN ALİ FEDA OLSUN”

Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sürecin önünü açmasının ardından referanduma giden ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ için de gecesini gündüzüne katarak Erdoğan’a destek oldu. Kampanya boyunca şehir şehir gezerek mitingler düzenleyen Başbakan Yıldırım, ana muhalefetin “Başbakan kendi koltuğunu yok etmek için alanlara çıkıyor” eleştirilerine “Memleketim, milletin için bir Ali değil bin Ali feda olsun” sözleriyle cevap vererek Erdoğan’a olan sevgisini ve bağlılığını gösterdi.