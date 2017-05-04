Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir anket yaptı.
Sosyal medyayı çok etkin kullanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son anketinde Cumhuriyet Halk Partii ile ilgili bir soru sordu. Son günlerde CHP’de yaşanan gelişmeler ile iligli olarak paylaşımlar yapan Gökçek, “CHP’nin bölündüğüne dair medyada birçok yazı ve yorum çıkıyor. CHP sizce kaç para? diye sordu.
Melih Gökçek’in anketindeki şıklar ise dikkat çekti. Gökçek takipçilerine sorduğu soru için iki parça, üç parça, beş parça, paramparça seçeneklerini sordu. Ankete an itibariyle 7.315 kişi katıldı
Melih Gökçek'ten bomba CHP anketi
04.05.2017 - 11:16 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden CHP ile ilgili ilginç bir anket düzenledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir anket yaptı.
Etiketler : Melih Gökçek,
470226 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/470226.aspx
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