Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma namazını kıldıktan sonra çıkışta konuşan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

''Geçen günlerde bir siyasetçinin kendi parti içi hesapları ve politikaları çerçevesinde yaptığı çeşitli taktikler o konuşmada beni de söz konusu etti. Açıkçası ben ciddiye almadım daha önce de biliyorum 367 meselelerinin nasıl ortaya çıktığını. Bazıları çok ciddiye almışlar bazı arkadaşlar saygı seviyesini de aşarak benim ne yapmam gerektiğini nasihat edecek kadar ileri gittiler. Uzun bir süredir bazı çevreler AK Parti'nin gerçek öncüleri kurucuları onun içeride dışarıda itibarında çok büyük emeği geçmiş arkadaşlar hakkında her türlü ahlak dışı davranışlar bunları da nasıl organize olduğunu dünya alem biliyor artık. 7 sene tarafsız olarak Cumhurbaşkanlığı yaptım günlük siyasete girmeyeceğimi söyledim bütün birikimimi tecrübemi yeri geldiğinde ülkem için paylaşma sorumluluğum var. Ülke zaten yeteri kadar kutuplaşmanın içerisinde Türkiye'nin önüne bakması gerekir.

Gül, camiye girişinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Namazın ardından açıklama yapacak olan Gül'e basının da yoğun ilgisi oldu.

Öte yandan polis, cami girişinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Camiye girenlerin üstü tek tek arandı.

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden verilen bilgide Gül'ün, cuma namazını kıldıktan sonra açıklama yapacağı belirtilmişti.

Gül'ün, Saadet Partisi'nin başına geçeceği ve CHP Milletvekili Deniz Baykal ile bir görüşme yaptığı iddia edilmişti.

Gül'ün ekibi Baykal'la görüşme iddiasını yalanlamış, ancak bir parti kurup kurmayacağı, 2019 yılında Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin sorulara yanıt vermemişti.