Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde partisinin genel kurul toplantısına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidara geldiklerinde neler yapacaklarını anlattı.

"BİZE İKTİDAR NASİP OLSA TÜRKİYE'DE ŞU ANDA YAPILMAKTA OLAN BÜTÜN YATIRIMLARI DURDURURUM"

Karamollaoğlu, terör, dış politika, ekonomi, ahlaki dejenerasyon ve adalet sisteminin Türkiye'nin başlıca sorunları olduğunu öne sürdü. Kendilerinin farklı olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bize iktidar nasip olsa Türkiye'de şu anda yapılmakta olan bütün yatırımları durdururum. Biraz garip gibi geliyor ama başka çaremiz yok. Bir insan hastaneye düşse, hastaneye düşen adam eğer mecbur kalırsa kolunu, bacağını doktor keser mi? Niye? Kangren olup vücudun diğer taraflarına zarar vermesin diye veya hastaneye gidiyorsun kalbinde rahatsızlık var, ciğerlerde rahatsızlık var, böbreklerde rahatsızlık var ama aynı zamanda da kelsin. Ama hastaneye gidince diyor ki önce bir saç ekin bana ondan sonra diğer ameliyatlara girersiniz. Böyle bir şey olur mu ya? Kalbi gitmiş adam saç ektirmekle meşgul. Biz de şimdi aynen öyle yapıyoruz, Türkiye biraz daha güzelleşsin ama hastalığı? Hastalığıyla kimse ilgilenmiyor. Biz gelsek bütün bu yatırımları durdururuz dedim, bütün inşaatları. Bitmeye yakın bir noktaya gelmiş bitirin bundan istifade edilebilirse edilsin.'