Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket Güven ANKARA

Türkiye ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı hasmane bir tutum sergileyen Batı’nın bu nefretinin bir sebebinin de Afrika olduğu ortaya çıktı. Afrika ile sömürgeci bağları bulunan Avrupa, Türkiye’nin bölgede ham maddelerden öte insani planlar yapmasından rahatsızlık duydu. Türkiye, Erdoğan’ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde dış politika proaktif hale gelirken, Afrika ile yakın işbirliği stratejisi izlendi. Hükûmet, 2005 yılını “Afrika Yılı” olarak ilan ederken Türkiye, Afrika Birliği’nin olağan zirvelerine gözlemci üye statüsünde katılmaya başladı. Afrika Birliği de Türkiye’yi “stratejik ortak” ilan etti. Türkiye tarihinde Afrikaya en çok giden isim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Erdoğan, 2004-2017 yıllarında 23 Afrika ülkesine 39 ziyaret gerçekleştirdi. Gelişen ilişkiler ticarete de yansıdı. Ticaret hacmi, 2003 yılında 5,4 milyar dolar iken, 2015 yılında bu rakam 3 katlık bir artışla 17,5 milyar doları aştı.