Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırgızistan Diplomatlar Derneği, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç’a Kırgızistan’ın uluslararası tanınmasına yönelik katkılardan dolayı “Tilekmat Ake” ödülünü verdi.

Diplomatlar Derneği ve 200 yıl önce yaşamış göçebe Kırgızların elçisi Tilekmat'ın soyundan gelenlerin kurduğu “Tilekmat Ake-elçi” Vakfı, bu yıl ilk kez yabancı bir diplomatı ödüllendirme kararı aldı. Eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva ve Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, bu yılki "Tilekmat Ake" ödülüne layık görüldü

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, büyükelçiler, Kırgız ve yabancı diplomatlar, yerli ve yabancı sivil toplum örgütleri liderleri, Ahıska Türkleri diaspora temsilcileri, akademisyenler, iş adamları ve çok sayıda davetlinin katıldığı ödül töreni, Milli Konservatuar'ın Büyük Salonu’nda düzenlendi.

Törende Diplomatlar Derneği ve “Tilekmat ake-elçi” Vakfı başkanları, Otunbayeva ve Kılıç'a ödüllerini takdim etti.

Kılıç, ödül töreninde yaptığı konuşmada Kırgız devletinin yetiştirdiği en önemli devlet adamları ve diplomatlardan ödül almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Kırgızistan’da 01 numaralı diplomatik araca binmekten her zaman gurur duydum” ifadesini kullandı.

Ödülün Türk-Kırgız diplomatik ilişkilerin 25’inci yıl dönümüne denk geldiğine işaret eden Kılıç, “İlişkilerimizi 25 yılla sınırlarsak ata babalarımıza saygısızlık etmiş oluruz. Biz bin yıl önce de birlikte yaşıyorduk. 100 yıl önce Şabdan Batır (Djantayev) adlı Kırgız devlet ve askeri kahramanı Osmanlı Sultanı’na Kırgızistan hakkında bilgi veriyordu. Benim annemin ataları da bundan 100 yıl önce Kırgızistan’dan Türkiye’ye gelerek yerleşmişler. Aynı zamanda Türkiye’den Kırgızistan’a 25 yıl önce gelerek kalıcı yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da var. Bizim kaderimiz birbirimize bağlıdır.” diye konuştu.

“Dünyayı Türk diplomatların yardımıyla öğrendik”

Eski Cumhurbaşkanı Otunbayeva da Türkiye ve Türk diplomatlar hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Otunbayeva, Kırgızistan’ın bağımsızlık yıllarında Türkiye’nin rolünün “dikkat çekici” olduğunu vurguladı.

Kırgızistan’ın bağımsızlığına kavuştuğu 1991 yıllında Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaptığını anımsatan Otunbayeva, “Türkiye’nin ilk Bişkek Büyükelçisi, Kırgızistan’ı gelen heyetlere anlatıyordu. Açıkça söylüyorum. Biz o zaman kimin kim olduğunu bilmiyorduk. Türk diplomat, bize dünyayı tanıma konusunda çok yardımcı oldu.” dedi.

Büyükelçi Kılıç'tan da övgüyle söz eden Otunbayeva, Kılıç’ın Kırgız-Türk ilişkilerinin güçlü ve sarsılmaz kalması için elinden gelen gayreti sarf ettiğini çok iyi bildiğini söyledi.

Diplomatlar Derneği Başkanı Erik Asanaliyev de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan’ın uluslararası çevrelerde tanınmasına katkılarından dolayı Kılıç'ı ödüllendirdiklerini belirtti.

Kılıç, 2014'te de devletin yayın organı Erkin Too (Bağımsız Dağ) gazetesi tarafından "Yılın En İyi Büyükelçisi" ödülüne layık görülmüştü.