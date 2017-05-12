Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano, "3 milyon mülteciye ev sahipliği yapmak, hem çok büyük bir zorluğu göğüslemek demek hem de cömertliğin göstergesi. Dileriz diğer ülkeler de aynı cömertliği gösterir. Hükümetin bu konudaki faaliyetlerini destekliyoruz." dedi.

Türkiye'ye aralık ayında atanan Vojackova Sollorano, görev alanının önceliklerini, Türkiye ve BM iş birliğiyle yürütülen projeleri ve mülteciler için atılan adımları AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'deki görevi sırasında ulaşmak istediği hedeflerin, BM'nin temel ilke ve hedefleri olduğunu vurgulayan Vojackova Sollorano, "Hükümetle birlikte oluşturduğumuz 5 yıllık bir Türkiye - BM stratejik kalkınma iş birliğimiz var. Türkiye hükümeti ve Türk halkıyla o hedeflere ulaşmak için buradayız." dedi.

Vojackova Sollorano, cinsiyet eşitliği, çevrenin korunması, göç ve iltica konuları, hukukun üstünlüğü, toplumsal kapsayıcılık gibi birçok konuyu içeren olağan BM gündeminin, Türkiye'de de hükümetle iş birliği içinde ele alındığı belirtti.

"Türkiye mültecilere gösterdiği cömertlikle dünyaya örnek oldu"

Türkiye ve BM'nin son dönemde birlikte ele aldığı proje ve konuları değerlendiren Vojackova Sollorano, şu anda Türkiye'de en ön plandaki konulardan birinin mültecilerin durumu olduğunu belirtti.

BM'nin de bu konuyla yakından ilgilendiğine dikkati çeken Vojackova Sollorano, "Yaklaşık 3 milyon mülteciyi ağırlamanın zorluğuyla ilgilenen hükümeti, belediyeleri, mültecilerin bulunduğu bölgeleri destekliyoruz. Yalnızca mültecileri değil, aynı zamanda mültecileri ağırlayan belediyeleri desteklemeye de büyük özen gösteriyoruz. Türk halkı, inanılmaz bir cömertlik gösterdi. Onları desteklemek istiyoruz ki korunmaya muhtaç mültecilere bu güne kadar verilen destek de devam edebilsin." diye konuştu.

BM kuruluşlarından UNICEF'in mülteci çocukların eğitimini, diğer BM kuruluşlarının da çocukların yanı sıra yetişkin mültecilerin de okula gidebilmesini desteklediğini belirten Vojackova Sollorano, "Türkçe derslerinin verilmesini destekliyoruz. Bu, mültecilerin Türkiye'de iş bulabilmeleri ve topluma entegre olabilmeleri için çok önemli. Bu konuda, Milli Eğitim Bakanlığını destekliyoruz. Bir başka konu ise istihdam. Mesleki eğitimlerle, Türkiye'deki iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda mültecilerin hazır olmasını ve işe girebilmesini destekliyoruz. Bu, bir yandan kendi kendilerine yetmeleri bir yandan da haysiyetleri için çok önemli." dedi.

Vojackova Sollorano, şöyle devam etti:

"Türkiye, bir toplumun ne kadar cömert olabileceği konusunda dünyaya örnek oldu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Türkiye'nin bir örnek olduğunu birçok kez dile getirdi. 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapmak, hem çok büyük bir zorluğu göğüslemek demek hem de cömertliğin göstergesi. Dileriz diğer ülkeler de aynı cömertliği gösterir. Hükümetin bu konudaki faaliyetlerini destekliyoruz. Hükümet mültecilere eğitim, iş ve sağlık olanakları sunuyor. Bunlar, mültecilerin olabildiğince kendilerini onurlu hissetmelerini sağlayan unsurlar. Umarız başka ülkeler de bunu örnek alır."

"Hükümetin İstanbul'u önemli bir BM merkezi haline dönüştürme politikasını olumlu buluyorum"

BM'nin Türkiye'deki herkesi desteklemek ve ülkedeki kalkınmayı artırmak için Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayan Vojackova Sollorano, Türkiye'nin İstanbul'u BM kuruluşları için bir bölgesel merkez haline dönüştürme politikasını da değerlendirdi.

Vojackova Sollorano, "Bu, aslında şu an gerçekleşiyor. Şimdiden, İstanbul'da bölge ya da teknik ofisi bulunan birçok kuruluş var. Bunun artacağını da düşünüyorum. İstanbul harika bir konuma sahip. Hükümetin İstanbul'u önemli bir BM merkezi haline dönüştürme politikasını olumlu buluyorum." dedi.

Türkiye'ye daha önce de geldiğini, ancak ilk kez buranın bir sakini olarak Ankara'da bulunduğunu belirten Vojackova Sollorano, "Ankara'da yaşamak gerçekten çok güzel. Büyük bir şehir ama, büyük metropollerin telaşlı hali olmadığı için rahat bir şehir. Binlerce yıllık tarihi olan Ankara'yı keşfetmek harika." diye konuştu.