Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'nda konuştu.

"OHAL NEYE ENGEL OLUYOR?"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen ve 2 kez uzatılan OHAL'in kaldırılması yönündeki taleplere tepki gösteren Erdoğan "OHAL konusundaki endişelerinizi anlamakta zorlanıyorum. OHAL bizim sanayicilerimizin, iş adamlarımızın neyini engelliyor. Şu andaki işlevini engelliyorsa oturur, onu konuşuruz. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

"HER ŞEY HUZURA KAVUŞMADAN KALDIRAMAYIZ"

AK Parti iktidarlarından önceki durumu ve Fransa'da yaşanan koşulları da hatırlatan Erdoğan "Biz göreve geldiğimizde Güneydoğu'da OHAL vardı. Bakınız Fransa OHAL ilan etti. 10-15 terörist ortaya çıktı orada bir operasyon yaptılar. Bunun üzerine OHAL ilan edildi. Ama bizde ülkemizin yıkılmasına, milletimizin adeta tamamıyla yok edilmesine yönelik bir operasyon yapıldı. 249 şehidimiz var, 2 bin 193 gazimiz var, biz hala diyoruz ki OHAL'i kaldıralım. Her şey huzura, refaha kavuşmadan OHAL'i kaldıramayız" dedi.