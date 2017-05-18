Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükataman, Kırım Tatar sürgününün 73. yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Kırım Türklerinin 18 Mayıs 1944'te tarihi yurtları Kırım'dan insanlık dışı bir muameleyle Sibirya ve Türkistan çöllerine sürgüne gönderildiğini anımsattı.

Sovyet rejimi tarafından sürgüne gönderilen 400 bin civarında Kırım Türkünün yarısının 22 gün süren yolculuk ve sonrasındaki birkaç ay içinde soğuk, hastalık ve açlıktan hayatını kaybettiğine işaret eden Büyükataman, 18 Mayıs'ı "unutulması güç olayların cereyan ettiği, insanlık dışı hadiselerin vuku bulduğu ve tarihte yapılan en büyük soykırımlardan birinin gerçekleştiği kara bir tarih" olarak niteledi.

"Büyük sürgünden bugüne 73 yıl geçmesine rağmen Kırım Türklerinin maddi ve manevi kayıpları tazmin edilmemiş, yaraları kapatılmamıştır." ifadesini kullanan Büyükataman, Kırım Türklüğünün varlık ve birlik yolunda birçok badireyi atlattığını, eziyetlere dayandığını, işkencelere katlandığını, kimliğini, inançlarını ve tarihi mevcudiyetini koruduğunu belirtti.

Kırım Türklerinin, 1989'dan itibaren çeşitli anma merasimleriyle başlattığı "Sürgün Kurbanlarını Anma Günü"nün, 1992'den 2014'e kadar Akmescit Meydanı'nda binlerce Kırım Türk'ünün katılımıyla yapıldığına dikkati çeken Büyükataman, 1994'te Ukrayna'nın 18 Mayıs 1944'ü "resmi matem günü" ilan ettiğini aktardı.

"Kırım Türklüğü hiçbir zaman yalnız görülmemelidir"

Kırım Türklüğünün lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve birçok Kırım Türk'ünün vatanlarına girişinin yasaklandığına işaret eden Büyükataman, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kırım Türklerinin binlerce yıllık vatanları olan Kırım'dan sürgün edilmelerinin 73. yılında mazlum ve mağdur kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, Rus politikalarını lanetliyoruz.

İkinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıllarda 18 Mayıs 1944 tarihinden başlayarak sürgüne gönderilen Kırım Türklerinin büyük bir kısmı hala vatan Kırım'a dönme mücadelelerini sürdürmektedir. Kırım'ın Türklüğü, Kırım'ın dirliği, Kırım Türklüğünün birliği kaderimizdir, kavlimizdir ve kadim bir yeminimizin gereğidir. Kırım Türklüğünün geleceği, aynı zamanda Türk milletinin tarihi ve kültürel kazanımları adına ihmal edilemeyecek bir görevdir. Kırım Türklüğü hiçbir zaman yalnız görülmemelidir. Hissiyatlarının tercümanı olacak, haklarını her alanda savunacak MHP ve dua eden büyük Türk milleti her zaman yanlarında olacaktır."