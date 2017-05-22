Dikmen için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Ekin Dikmen'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Muş'un Varto ilçesinde 1939 yılında doğan Dikmen, serbest avukatlık yaptı. Dikmen, 18. Dönem İçel Milletvekilliği görevinde bulundu.
Eski İçel Milletvekili Dikmen vefat etti
22.05.2017 - 13:35 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski İçel Milletvekili Ekin Dikmen, 78 yaşında vefat etti.
Dikmen için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Ekin Dikmen'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Ekin Dikmen,
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