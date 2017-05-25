Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, 3 Kasım 2019’da yapılacak seçimleri hatırlatarak, AK Parti milletvekillerine “Tembel öğrenci gibi daha zaman var deyip beklemeyeceğiz. İşimiz zor, zamanımız kısa. İlk günkü heyecanla daha çok çalışacağız” diye seslendi.

AK Parti’nin hafta sonu yapılan olağanüstü kongresinde Genel Başkanlık koltuğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a devreden Yıldırım için dün AK Parti Meclis grubunda grup başkanlığı seçimi yapıldı. Basına kapalı toplantıda, AK Parti’nin 5 grup başkanvekilinin teklifi ile Yıldırım grup başkanlığına aday gösterildi ve oylamaya katılan 300 milletvekilinin oyu ile grup başkanı seçildi. 16 milletvekili ise mazeret bildirerek oylamaya katılmadı. Edinilen bilgilere göre, grup başkanı seçilmesinden sonra, milletvekillerine hitaben bir teşekkür konuşması yapan Yıldırım’ın verdiği mesajlar şöyle:

“AK Parti olarak yeni bir döneme başlıyoruz. Yeni atılım döneminde ilk günkü heyecanla millete hizmet yapmaya devam edeceğiz. Sizin güveninize layık olmak için bugüne kadar nasıl canla başla gayret ettiysek, bundan sonra da aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İşimiz çok, zamanımız kısa. Şöyle düşünülebilir: Efendim 3 Kasım 2019’a daha çok zaman var. Biz öğrencilik zamanımızda hep böyle derdik. Ödev var ama zaman çok. Bekler bekler son anda telaşla bir şeyler yapardık ama istediğimiz sonucu alamazdık. Tembellik ederdik. Ama AK Parti olarak hep plan yaparak, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi koyarak bugünlere geldik.

AK Parti yerinde bir başka parti olsa, bu 15 yılda bu kadar yaşanan iş kazasında herhalde zayi olurdu. Telef olurdu. Bir yandan tezgâhlarla, kumpaslarla ve önümüze çıkan engellerle mücadele ettik, bir yandan da millete verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalıştık. Milletimiz de bunu gördü. Gördüğü için de yaptığımız her seçimde, her halk oylamasında güvenini bize gösterdi. ‘Durmak yok yola devam’ dedi. Bugün 65’inci hükümetin 365’inci günü. Bir yıl geride kaldı. Bir yıl sonra bir anlamda grubumuzda güven tazelemiş olduk.

FELEKLERİ ŞAŞTI

Geçtiğimiz bir sene, Türk siyasetinde gelecek yıllarda çok konuşulacak. Türkiye bu son yılda çok önemli olaylarla karşılaştı. 15 Temmuz darbe girişimi, cumhuriyet tarihimizde eşi görülmemiş bir olaydır. Daha önce de darbeler vardı. Ama girişim olup da sonuç alınamayan tek darbe budur. Bu da milletin gücüdür. Gücünü milletten alan AK Parti’nin gücüdür. O gece cumhurbaşkanımızın dirayeti, hükümetin kararlılığı, milletvekillerinin meclisteki dik duruşu ve milletin cesareti ile asker kılığına girmiş o alçaklara gereken dersi verdik. Öyle bir ders verdik ki, dışarıdaki ülkeler bile feleğini şaşırdı. Bir türlü ne olduğunu anlayamadılar. Darbe olduğunu peşinen kabul eden ülkeler manevra yapmakta zorlandılar.

16 NİSAN’I EN ZOR ŞARTLARDA BAŞARDIK

Darbeyle birlikte aynı zamanda ekonomimiz üzerine birçok ayak oyunu oynandı. Ama bunlara karşı çok hızlı bir şekilde tedbirleri aldık. Daha bu meseleyi tam halletmemişken, AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu yana gündemde olan yönetim sistemi değişikliğini yaptık ve bu zor şartlarla yola devam ettik. 16 Nisan referandumu AK Parti siyasi tarihinde en zor şartlarda gerçekleşmiş ve başarı ile neticelenmiş bir halk oylamasıdır. Büyük bir iştir. Yaptığımız iş yönetim anlayışını tamamen değiştirmektir. Darbeler ve vesayet üreten anayasayı büyük oranda değiştirmeyi başardık.”