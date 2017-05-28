“Seçim yaklaştıkça Anastasiadis çözüm arzusundan uzaklaşıyor”

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 31. Olağan Genel Kurulu’na yaptığı konuşmada, Rum lider Nikos Anastasiadis'in 17 Mayıs’taki son liderler görüşmesinde olası bir anlaşmanın ana çerçevesini ortaya çıkarmak için mutabakatlara uygun bir şekilde önerilen yaklaşımı ve BM’nin taraflara köprü kurucu bir anlayışla daha fazla yardımcı olması girişimini reddettiğini belirtti.

Beklentisinin; "BM Genel Sekreteri’nin bugüne kadar elde edilen mutabakatlar çerçevesinde Cenevre konferansının yeniden haziran ayında toplanabilmesi için gerçekçi ve objektif girişim üstlenmesi" olduğunu belirten Akıncı, “Çözüme niyet varsa zaman zaten kaydedilmiş olan ayrılıkları yeniden listelemek için ziyan edilmez, ayrılıklarda uzlaşma sağlamak için kullanılır. Zaten belgelerde yer alan hususların yeniden yazılması için zamana oynama oyununa BM de prim vermedi." diye konuştu.

Akıncı, Rum liderin son günlerde 17 Mayıs’taki toplantıda getirdiği ön koşulların sadece sıralamasını değiştirdiğini ve “önce güvenlik garantiyi halledelim, ardından da toprağa geçip tamamen bitirelim” demeye başladığını ifade etti.

Ocak ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Kıbrıs konferansında toprak konusunda ciddi ilerleme sağladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, en son konuşulacak diye anlaşarak karşılıklı sunulan çalışmaların kasaya kilitlenmiş olmasına karşın Rum liderin şimdi “hayır onu da çıkaralım diğer 4 başlıktan bağımsız bir şekilde tek başına bitirelim” demesinin kabul edilebilecek bir yaklaşım olamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin Rum liderin Cenevre için ön şartlarını yazılı olarak kendisine ilettiğini belirterek, Anastasiadis’e de bunun Kıbrıs Türk tarafının kabul edebileceği bir yaklaşım olmadığını söylediğini anlattı.

Cenevre Konferansı sonuç bildirgesinde müzakerelerdeki 4 başlıkta Kıbrıs’ta ilerleme sağlanacak kararının yer aldığını hatılatan Akıncı, şöyle devam etti:

"Bu mevcut yöntemle denedi olmadı. Olabilmesi için paket yaklaşımını önerdik, reddedildi. Aynı sonuç bildirgesinde konferans tekrarlanacak deniliyor. Sonuç alınana kadar orada kalmaya da varız. Ne var ki sonuç ancak bütün konuları görüşüp bağlantılı bir şekilde ele alarak elde edilebilir. Anastasiadis’in bu yanlışını görmeyen çok az kişi var. 'BM önerilerini destekliyor' diye dedikodu yayıyorlar. Böyle bir şey yok. Durumun BM Genel Sekreteri’ne doğru şekilde aktartılmasını bekliyoruz. Eide’nin mekik diplomasisi Rum liderin mutabakatlara aykırı ön şartlar dayatması nedeniyle sonuçsuz kaldı. Kıbrıs’ta çözüm istiyorsanız siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık, mülkiyete ilişkin konuları da halledeceksiniz. Bu konularla ilgili bir paket yapalım, BM hakemlik rolü üstlenmeden, masaya resmi yazılı öneri getirmeden, her iki liderin görüşlerinden yararlanarak köprü kurucu bir yaklaşımla bize daha fazla yardımcı olsun önerisini yaptık. Maalesef Rum lider BM’ye askıda bekleyen konularla ilgili uzlaşılar sağlanmasını kolaylaştırıcı bir rol vermeyi kabul etmedi. Çıkış yolu böyle bulunabilirdi. Çözüm niyeti varsa bu yöntem benimsenirdi. Bu olmadı."

“Seçim yaklaştıkça Anastasiadis çözüm arzusundan uzaklaşıyor”

Akıncı, Rum liderin, Güney Kıbrıs'ta 2018 şubat ayında yapılacak seçimler nedeniyle çözüm için çalışmak yerine iletişim oyununa devam edeceğinin anlaşıldığını ifade ederek, “Seçim yaklaştıkça Anastasiadis çözüm arzusundan uzaklaşıyor. Rum tarafı ne söylerse doğru söyler, Kıbrıs Türk lider ne derse yanlış söyler anlayışını ilericilik ve barışçılık sananlar var. Her söyleneni, kimin ağzından çıkarsa çıksın, kabul etmeden önce sorgulayalım. Ama bu yanlış ön yargılardan da kurtulalım. Maalesef gelinen aşamada başlayan büyük bir iletişim oyunu vardır. Rum basını, suçlu 'Kıbrıslı Türk lider ve Türkiye' haberleriyle dolu." şeklinde konuştu.

"Anastasiadis,Türkiye ile görüşmemizi istedi"

Anastasiadis'in, 17 Mayıs'taki liderler görüşmesinde masaya getirdiği ön koşullar hakkında Türk tarafının görüşü ifade edilmeden, kendisinin yeni öneri diye sunmaya çalıştığı ön şartlarını Türkiye ile görüşüp cevap vermelerini istediğini söyleyen Akıncı, "Ön şart konusu bir istişareyi gerektirmeyecek kadar açık bir konudur. 'Buna gerek yok' diyerek tavrımızı o anda net bir şekilde koyduk." dedi.