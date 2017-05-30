Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ‘İncirlik’ açıklamalarına ilişkin, “Bu şartlarda bizim İncirlik’i Alman parlamenterlere açmamız mümkün değildir. İlerde olumlu adım atarlar, telafi adımlar atarlar o zaman değerlendiririz. 'Başka yere gideriz' gibi bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Eğer illa gitmek istiyorlarsa ısrar etmeyiz ve geldikleri zaman ‘hoş geldiniz’ dedik ve giderken de gayet kibar bir şekilde’ güle güle’ deriz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında bulundu.

Almanya Başbakanı Merkel’in “Türkiye ile son bir uzlaşı arayışında olacağız. Ardından çekilip çekilmemeye karar vereceğiz” açıklamasını da değerlendiren Çavuşoğlu, İncirlik Üssü’nün Alman Parlamenterlere açılıp açılmayacağı hususunda şunları söyledi:

“Almanya’nın Türkiye’ye bakış açısında olumsuzluklar var. Biz bunu sık sık söylüyoruz. Türkiye aleyhine ne varsa Almanya’nın desteklediğini görüyoruz. Sayın Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Brüksel’de yaptığı görüşmede tek tek hepsini sıraladı. AB’nin FETÖ’ye verdiği destek. En son mülteci statüsü de verdiler.

PKK’nın Almanya içindeki faaliyetleri. Bizim oradaki vatandaşlarımıza karşı sistematik baskı. Şu anda maalesef özellikle evet diyenlere karşı baskı var. Derin devletin baskısı. Tüm bunları Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Ayrıca, referandum zamanında Almanya’nın bize karşı tutumu ortada. Milletvekillerimize, genel başkan yardımcılarımıza, dışşişleri bakanı olarak bana ve bazı genel başkan yardımcılarımız milletvekillerimize ülkenin düzenini bozmayacaklarına dair teminat verin diye önüne belge koymaya kalktılar. Şimdi biz İncirlik’e gelmek istiyoruz. O gün Sayın Merkel’e çok açık bir şekilde daha sonra Sigmar ile beraber ayak üstü görüştüğümüzde son derece net söyledik. Almanya, ben Türkiye’ye karşı istediğimi yapacağım, yine de Türkiye’den istediğimi alacağım diye bir şey yok. Bu devirler geçti. Türkiye’den olumlu bir şeyler görmek istiyorsanız, Türkiye’ye siz düşmanca yaklaşmayacaksınız. Senin kamuoyun varsa benim de kamuoyum var. Sen siyaset yapıyorsan bende siyaset yapıyorum.

Biz her zaman diplomasiden yanayız. Sigmar Gabriel ile bu sorunları aşmak için sürekli görüşüyoruz. Kendisi de Pazartesi günü Türkiye’ye gelecek. Tekrar görüşeceğiz. Bu şartlarda bizim İncirlik’i Alman Parlamenterlere açmamız mümkün değildir. İlerde olumlu adım atarlar, telafi adımlar atarlar o zaman değerlendiririz. Konya’da sıkıntı yok. Konya NATO üssüdür. Oraya heyet gelebilir. Ama İncirlik benim üssüm ve buradaki tasarruf bana aittir. Bize blöf yapmasınlar. Başka yere gideriz gibi bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Eğer illa gitmek istiyorlarsa ısrar etmeyiz ve geldikleri zaman ‘hoş geldiniz’ dedik ve giderken de gayet kibar bir şekilde’ güle güle’ deriz” açıklamasını yaptı.