Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, mesajında, şanlı bayrağı semalarda gururla dalgalandıran Türk Hava Kuvvetlerinin, gelişen teknolojiye uyumu ve güçlü alt yapısı sayesinde, caydırıcı gücüyle bölge ve dünya barışının sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Üstlendiği ulusal ve uluslararası görevlerde büyük başarılara imza atan Türk Hava Kuvvetlerimiz, her zaman ülkemizin itibarını yükselten kurumlarımız arasında yer almaktadır. Bu düşüncelerle Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren hava kuvvetleri mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum.”

Başbakan Binali Yıldırım da yayımladığı mesajda “Millî savunma sanayii ile donatılan ve modern havacılık ilkelerini başarıyla hayata geçiren Hava Kuvvetlerimiz, kendini gelecekteki yeniliklere ve gelişmelere en uygun şekilde hazırlamaktadır. Hava Kuvvetlerimiz, büyük takdir toplayan Türk Yıldızları ve Solo Türk ile de hem dünyada adından övgüyle söz ettirmekte hem gençlerimizin havacılığa ilgilerinin daha da artmasını sağlamaktadır” dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar da kutlama mesajında şunları kaydetti: “İnsan gücü ve yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle dünyanın en etkin, caydırıcı ve saygın silahlı kuvvetlerinden biri haline gelen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, son dönemde hız kazanan başarılı operasyonlarla ülke savunmasındaki gücünü, azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir”