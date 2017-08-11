Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koç, yaptığı konuşmada, Türkiye'de herkesin bir bütün olarak devlete, millete ve bayrağa saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin birlik ve beraberlikle daha güçlü olacağını anlatan Koç, bu kapsamda her kesimden insanın kucaklaşmak zorunda olduğunu anlattı.

Haluk Koç, siyasiler olarak gençlere örnek teşkil etmeleri gerektiğini de vurgulayarak, "Ocak ayında genel başkan yardımcılığı ve genel saymanlık görevlerimden ayrılacağım. Bayrağı gençlere bırakmak lazım. Biraz genel başkan baskısına maruz kalacağımı hissediyorum bırakmamam için. Yeter. Bizden daha yaşlı olanlar inatla devam ediyor ama yol açmamız lazım. Bizim örnek olmamız lazım. Gençler görevleri üstlenecek. Bıraktığımız ilkelerle devam edecekler. Bu mücadele sürecek." dedi.

''BİZ SADECE HAK ARADIK''

Koç, üzerinde her türlü baskı olduğunu, 10'dan fazla davada yargılandığını bildirdi.

"Ne yaptım ben? Nasıl yetiştiğimizi anlattım. Hırsızlık, arsızlık yok Allah'a şükür. Ne yaptık biz? Konuştuk, sadece hak aradık.''