Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, genel başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte AK Parti’de başlattığı değişim operasyonu kapsamında atanan yeni il başkanlarının, 2019 seçimlerinde milletvekilliğine ve belediye başkanlığına aday olmayacakları şartı ile bu göreve getirildikleri belirtildi.

AK Parti’de 2018 yılı içinde yapılacak büyük kongre öncesinde, teşkilatlardaki değişim süreci tüm hızıyla devam ediyor. 450 civarındaki ilçenin kongresinin gerçekleştiği AK Parti’de, Şubat sonuna kadar il kongrelerinin tamamlanması öngörülüyor. Öncelikle büyükşehir olmayan 51 ilde, bu iller tamamlandıktan sonra ise 30 büyükşehirde il kongresi yapılacak. Bir yandan da kongreler beklenmeden il başkanlıkları konusunda değişim sürecinin devam ettiği AK Parti’de, Cumhurbaşkanı ile yapılan istişareler sonucunda 25 civarında yeni il başkanı ataması gerçekleştirildi.

KILI KIRK YARIYOR

AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre, yeni il başkanlarının belirlenmesi sürecinde ‘Kılı kırk yararak’ hareket ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yurt gezileri sırasında bulunduğu ilin teşkilatı veya belediyesi ile ilgili vatandaşlardan, STK’lardan ve teşkilatlardan gelen bilgi, belge ve notları bizzat değerlendirmeye tabii tuttuğu öğrenildi. Ayrıca, görevden alacağı ve yerine atanacak isimlerle ilgili kendi kurduğu bir ekibin yanı sıra, parti müfettişleri aracılığı ile de çalışma yaptırdığı belirtilen Cumhurbaşkanının, yeni atanacak il başkanı adayları ile bizzat mülakat yaptığı ve son kararı o ilin milletvekilleri ile yaptığı değerlendirmeden sonra verdiği belirtiliyor. Erdoğan’ın, üniversite mezunu olmayan il başkanı adaylarını ise değerlendirmeye almadığı ifade ediliyor.

ADAY OLAMAYACAKLAR

Teşkilatlardaki değişim kapsamında yeni atanan il başkanlarından ise 2019 seçimlerinde belediye başkanlığına ve milletvekilliğine aday olmayacakları garantisi alındığı belirtiliyor. AK Parti kurmayları “Zaten giden arkadaşların bazıları 2019 seçimlerinde aday olmak istediği için değişti. Yeni gelenler ise, hiçbir şekilde belediye seçimlerinde ve milletvekilliği seçimlerinde aday olamayacaklar. Teşkilatın başında duracaklar” dedi. Önceki dönemlerde yapılan seçimlerde, milletvekilliğine aday olmak isteyen çok sayıda il-ilçe başkanı olması nedeniyle, teşkilatlarda sıkıntılar yaşanmış ve genel merkez yönetimi tarafından aranmayan hiç kimsenin, adaylık için teşkilattaki görevinden ayrılmaması istenmişti.