Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, “Cumhuriyetimiz, hakkı, hukuku ve adaleti temel alan bir ruhla kurulmuştur. Bu ruhun temelinde, hür yaşama kararlılığımızın, zincirlenemeyecek olan irademizin ifadesi olan ulusal Kurtuluş Savaşımız vardır. Millî egemenliğin ifadesi olan Cumhuriyetimizin günümüzde yaşadığı temel problemler, tüm gençlerimizin diğer vatandaşlarımızla birlikte, ‘Demokratik laik ve sosyal hukuk devleti’ ilkesine duydukları derin bağlılığıyla aşılacaktır.” ifadelerine yer verdi.