CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, “Cumhuriyetimiz, hakkı, hukuku ve adaleti temel alan bir ruhla kurulmuştur. Bu ruhun temelinde, hür yaşama kararlılığımızın, zincirlenemeyecek olan irademizin ifadesi olan ulusal Kurtuluş Savaşımız vardır. Millî egemenliğin ifadesi olan Cumhuriyetimizin günümüzde yaşadığı temel problemler, tüm gençlerimizin diğer vatandaşlarımızla birlikte, ‘Demokratik laik ve sosyal hukuk devleti’ ilkesine duydukları derin bağlılığıyla aşılacaktır.” ifadelerine yer verdi.
Kılıçdaroğlu: Hukuk devleti ilkesine bağlıyız
29.10.2017 - 07:09 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 07:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 29 Ekim mesajında "Demokratik laik ve sosyal hukuk devleti" vurgusu yaptı.
Etiketler : kılıçdaroğlu,türkiye,
515195 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/515195.aspx
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