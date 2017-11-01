Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toksoy için 40 günlük gözaltı kararı alındığını hatırlatan Kılıç, Kosova yargısının en isabetli kararı vereceğine inandığını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Biz Kosova yargısına inanıyoruz ve buna inandığımız gibi adil Türk yargısına da inanılmasını ve güvenilmesini bekliyoruz. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti olarak başlattığımız bu sürecin sonunda iadesini talep ettiğimiz bu kişinin Türkiye’de bir yargılaması yapılacaktır. Bizim talebimiz bundan ibarettir. Biz Kosova makamları, dost ülke Kosova’yı bugüne kadar terörle mücadelemizde hep yanımızda gördük ve bundan sonraki süreçte de yanımızda olacaklarına olan güvenimiz tamdır."

Bu süreçte bazı çevrelerin Türkiye ve Türk yargı süreciyle ilgili yargıyı etkileme riski taşıyan açıklamalarda bulunduğuna işaret eden Kılıç, "Bu süreçte, adı geçenin yakalanmasından itibaren bazı çevrelerin bilhassa Türkiye ve Türk yargı süreçleriyle ilgili olarak son derece mesnetsiz ve dezenformasyona yönelik ve bir nevi de buradaki yargıyı da etkileme riskini taşıyan açıklamalarına ve girişimlerine de tanıklık ediyoruz ve bundan da son derece rahatsızlık duyuyoruz." dedi.

Kılıç, Kosova makamlarıyla terörle mücadele konusunda da çok köklü iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, Kosova yargısının da kararını bu etkilerden uzak ve arınmış şekilde vermesini beklediğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa’daki demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün beşiği olarak bilindiğini ifade eden Kılıç, 15 Temmuz sonrasında da özellikle FETÖ ile mücadele bağlamında alınan bütün tedbirlerin Türkiye’nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi, AGİT, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla bilgi paylaşımı, şeffaflık ve yapıcı bir diyalogla yürütüldüğünü bildirdi.

Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye köklü bir devlet. 94 yıllık bir cumhuriyetimiz var ama 2 bin yıllık bir devlet geleneğimiz var. Dolayısıyla Türkiye’deki yargı süreçleriyle ilgili hele hele kötü muamele, işkence, baskı uygulama, bu tür söylemleri gördükçe çok büyük bir rahatsızlık duyuyoruz ve bunları son derece yanlış, yargıyı etkilemeye matuf olduğu çok açık girişimler olarak değerlendiriyoruz ve yanlış görüyoruz."

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan ve FETÖ üyesi olduğundan şüphelenilen Toksoy cuma günü Prizren'de gözaltına alınmış ve olay Priştine’deki özel yetkili savcılığa sevk edilmişti.

Özel Yetkili Savcı Ali Rexha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişi hakkında 40 günlük gözaltı süresi verildiğini ve Türkiye'ye iadesinin yapılıp yapılmamasının mahkeme tarafından inceleneceğini bildirmişti.

Toksoy'un, Gülen'in Kosova'daki eğitim kurumları ve vakıflarıyla iş birliği içerisinde olduğu belirtiliyor.