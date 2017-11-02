Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü, İl Başkanlığı binasında Eskişehir’de son günlerde tartışma konusu olan ve Alpu’da yapılmak istenen ‘Termik Santral’'in yanı sıra Ilıca Baraj Göleti ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i hedef alan açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Hakkari’de şehit düşen askerlere rahmet dileyerek başlayan Başkan Dündar Ünlü, termik santralle ilgili gerçekçi olmayan bir kampanya başlatıldığını belirtti. Sivil Toplum Kuruluşlarının belediyelerin yönlendirmesiyle hareket ettiğini ve kampanyalar yürüttüğünü söyleyen Ünlü, “Eskişehir’deki Cumhuriyet Halk Parti (CHP)’li belediyeler, AK Parti’nin yaptığı yatırımlara zaten karşıdır. Daha önce de bazı projelere karşı olduklarını beyan etmişlerdi. Karşı çıkmamakla kalmamışlar bu yatırımların yapılmaması ve uzaması adına büyük engellemeler ortaya koymuşlardır. Hala da Eskişehir’de hükümet tarafından yapılan yatırımlar eziyet ve zulüm görmektedir. Bu iş organize bir şekilde şamata ve tiyatro oyunu ile devam etmektedir. Termik santralle ilgili şimdiye kadar söylenenlerin yüzde 90’ı gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir gerçekle alakası söz konusu değildir. Bu termik santral şu anda sadece halkı bilgilendirme aşamasındadır. Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu düzenlenmiştir’ diyor. Bu doğru değildir. Dolayısıyla bununla ilgili söylenen hiçbir şey gerçeği yansıtmamaktadır, gerçekle alakası söz konusu değildir. Biz termik santralle ilgili konuşmamızı, görüşmemizi bu arkadaşların şamatası, gürültüsü bittikten, her şey durulduktan sonra, iş gerçek moduna döndükten sonra sağlıklı bir şekilde konuşacağız ve kamuoyunu net bir şekilde bilgilendireceğiz. Ama öncelikle arkadaşların bu şamatayı bitirmeleri gerekiyor ifadelerini kullandı.

"Eskişehir çeşmelerinden akan sudan temizlik de yapılamıyor"

Eskişehir’de içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmakta olan Aşağı Ilıca Barajı'nın bazı çevreler tarafından engellendiği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını bildiren AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hatırlarsanız Sarısungur Göleti vardı bir su birikintisi. Sarısungur ile alakalı ‘Sarısungur Göleti oldu’, ‘Otobüs uçaklar gelip Sarısungur’a inecek’ ‘Sarısıngur’dan borular döşenecek şehre sular verilecek. Sarısungur Eskişehir’in su ihtiyacını giderecek’ deniliyordu. Bugün konuştuğumuz senaryonun aynısını 5-6 yıl önce de konuşuyorduk. Sarısungur’dan borularla şehre su geldiğini gören var mı? Tiyatro burada da var. Kendi primlerini yapmak için her türlü yalana başvuruyorlar. Diyorlar ki ‘Ben siyaset dışıyım. Siyaset üstüyüm.’ Siz siyasetin daniskasını yapıyorsunuz. Siz 20 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyorsunuz. Siz bal gibi de bir siyasetçisiniz. Hatta geçmiş dönemde kalmış bir siyasetçisiniz. Sarısungur’da oluşturulan algı ve yalan rüzgarı, aynı şekilde bugün Ilıca’da yapılan su bendi için söylenmektedir. 10 yıldır orada bir oyun havuzu kurmuşlar, orada oynuyor arkadaşlar. Kimsenin de haberi yok. Sarısungur’da söylendiği gibi oradan sular gelecekmiş, çeşmeden akacakmış. Ilıca’daki su birikintisinden Eskişehir’e sular geldiğinde, Eskişehir suyu içilebilir olacakmış. Biz Eskişehir suyunun içilemez olduğunu ifade etmiştik. Bu netleşmiş oldu, Eskişehir’in suyu içilemiyor. Hatta bir şey daha öğrendim. Şu andaki mevcut suyla temizlik de yapılamıyormuş. Şu anda Eskişehir çeşmelerinden akan sudan temizlik de yapılamıyor. Durum bir bardak suda koparılan fırtınadır. Olayın gerçekle alakası söz konusu değildir. 10 yılda bir arpa boyu yol gitmişlerdir. Hiçbir şey yapmamışlardır. Orada bir oyun havuzu var. Milletin aklıyla alay etmeyin. Bir su yoluna bir nehir diyebilir miyiz? Su yoluna nehir diyemeyeceğimiz gibi oradaki birikintiye de baraj diyemeyiz. Milleti kandırmaktan başka bir şey değildir bu. O yüzden oradaki sürece müdahale falan söz konusu değildir. Bu sadece yine kendi primlerini, algılarını oluşturmak için uğraşılan bir argümandır.”

“Eskişehir’de kral çıplaktır”

Dündar Ünlü son olarak, "Büyükşehir Belediyesi’nin gündem maddeleri fiyaskodur. Gündemde güzel bir proje yok. Ben bunlara söylüyorum. Hala da anlamamakta ısrar ediyorlar. Meydan boş değil. Atıp tutacaksınız, ona bunu diyeceksiniz, şuna bunu diyeceksiniz. Meydan boş değil, kimse kusura bakmasın. Eskişehir’de kral çıplaktır. Büyükşehir Belediyesinin ve alt belediyelerin yaptıkları hiçbir şey yoktur. Yaptıkları sadece patinajdır. Bu milletin paralarını çarçur etmektedirler” ifadelerini kullandı.