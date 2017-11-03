Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL SONSUZ

14 Ağustos 2001’de kurulan, 15 ay sonra 3 Kasım 2002’de girdiği ilk seçimden zaferle çıkan AK Parti bugün iktidardaki 15’nci yılını dolduruyor. AK Parti, 14 Ağustos 2001’den bu yana kurulan 12 sandıktan da zaferle çıktı. 5 genel seçimin yanı sıra, 3 yerel seçimde de halk AK Parti’yi tercih etti. Ayrıca 3 referandum ve bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde hedefe ulaşan AK Parti, bu süreçte bünyesinden 2 Cumhurbaşkanı, 6 Meclis Başkanı ve 4 Başbakan çıkardı.



AK Parti ilk seçim zaferini kuruluşundan 15 ay sonra 3 Kasım 2002’de kazandı. O tarihte yüzde 34,6’lık orana ulaşan AK Parti, tek başına iktidar oldu. Birbiri ardına reformları devreye sokan ve restorasyon hareketi başlatan AK Parti, ikinci sandık galibiyetini 2004’teki yerel seçimlerde aldı. Seçimlerde halk, yüzde 40,2’yle yerel iktidarı da AK Parti’ye verdi. AK Parti, seçimde en yakın rakibi CHP’ye 20 puan fark attı. Üçüncü sandık başarısı 2007’de geldi. E- muhtıra, Cumhuriyet mitingleri ve Meclisteki 367 tartışmasında Anayasa Mahkemesinin aldığı kararın gölgesinde gidilen 2007’deki seçimlerde AK Parti yüzde 46,7 oy almayı başardı.

Dördüncü sandık zaferi, referandumla geldi. AK Parti’nin teklifi olan cumhurbaşkanının halk tarafından seçilip seçilmemesi yönünde yapılan referandumda, anayasa değişikliği yüzde 69 ile kabul edildi.

Beşinci sandık galibiyeti 2009’daki yerel seçimlerle geldi. AK Parti, o seçimlerde de halktan yüzde 38,6’lık destek gördü. Altıncı sandık yarışının olduğu 2010’daki referandumda ise halk, yüzde 57,88’lik oranla ‘Evet’ diyerek, AK Parti’nin önerilerini kabul etti. Çok sayıda düzenleme, hayata geçti.



Yedinci sandık zaferi, 2011’deki genel seçimlerle geldi. Halk, yüzde 49,8’lik oranla AK Parti’ye tarihî bir destek daha verdi ve 2023 hedeflerinin yolunu açtı. Sekizinci başarı, 2014’teki yerel seçimlerle geldi. Gezi olayları ve FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimlerinin gölgesinde gidilen seçimlerde halk, yine AK Parti’nin arkasında durdu. İktidar partisinin oy oranı yerelde yüzde 45,5’i buldu.

Aynı tablo, dokuzuncu sandık yarışının olduğu 10 Ağustos 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerçekleşti. Muhalefetin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’a karşı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,79’luk oranla ilk turda Cumhurbaşkanı seçildi. Böylece Türkiye’de ilk defa halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı göreve geldi.



Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık devir teslim töreni.

AK Parti, onuncu sandık yarışına, Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde gitti. 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi çözüm sürecine yönelik sabotajlar, 6-7-8 Ekim olayları ve çok sayıda tartışma gündemdeydi. Buna rağmen halkın yüzde 40,9’unun oyunu alan AK Parti, tek başına iktidara gelemese de onuncu defa sandıktan ilk sırada çıkmayı başardı.

Bir sonraki galibiyet 1 Kasım seçimleriyle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, koalisyon hükûmeti kurulamaması ve Meclisten de bir seçim kararı alınamaması sonrasında ‘seçimlerin yenilenmesi’ kararını vermesiyle aynı yıl ikinci kez sandık kuruldu. AK Parti, bu seçimde de yüzde 49,5 oy alarak sandıktan 11. defa ilk sırada çıkmayı başardı.



AK Parti son zaferini Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni içeren referandumla kazandı.

Sayısız badire atlattı

AK Parti, kuruluşundan bu yana geçen 16 yılda ve iktidardaki 15 yılında pek çok badire atlattı. İşte son girişime kadar uzanan olayların kronolojisi:

¥ 3 Kasım 2002’de ‘siyasi yasak’ gerekçesiyle AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘muhtar bile olamaz’ denilerek seçimlere sokulmadı. Ancak ilerleyen süreçte çıkarılan düzenlemelerle engel kaldırıldı, Erdoğan, Siirt’te yenilenen seçimlerle parlamentoya girdi.

¥ Avukat Alparslan Aslan, Danıştay’ı basarak İkinci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’i katletti. Bazı kesimler, olayı hükûmetle ilişkilendirme gayretine girişti.

¥ AK Parti’nin Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterdiği Abdullah Gül’ü seçtirmemek için 367 gerilimi yaşandı, kaos çıkarılmak istendi. Halk meydanlara çağrıldı.

¥ Cumhurbaşkanlığı tartışmalarının sürdüğü 7 Nisan 2007’de Genelkurmay, e-muhtıra yayınladı. O dönem Başbakan olan Erdoğan ve hükûmet, e-muhtırayı kabul etmediklerini açıkladı.

¥ Başörtüsü düzenlemesi yapan AK Parti’ye kapatma davası açıldı. Yüksek Mahkeme, kapatmama yönünde karar verse de, ekonomi ve siyaset olumsuz etkilendi.

¥ Terörün bitmesi için Oslo’da yapılan görüşmeler ifşa edilerek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ifadeye çağrıldı. 7 Şubat 2012’deki çağrıya rağmen Erdoğan, buna izin vermedi.

¥ Taksim Gezi Parkı’nda “çevre” gerekçesiyle başlayan eylem, bir anda hükûmet karşıtı girişime dönüştü.

¥ FETÖ’nün yargı ve emniyet içindeki uzantıları Erdoğan ve yakın çevresi ile bazı bakanları hedef alarak 17 ve 25 Aralık’ta darbe girişiminde bulundu.

¥ Kobani gerekçesiyle başlatılan 6-7 Ekim olaylarının bilançosu ağır oldu. Dönemin HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrısıyla sokağa çıkan terör yandaşları kentleri yerle bir etti. Olaylarda ölü sayısı 50’yi bulurken, bin 113 bina hasar gördü.

¥ 7 Haziran seçim sonuçları sonrası koalisyon kurulamamasıyla terör örgütleri aynı anda harekete geçti. Öz yönetim, hendek ve barikatlarla ilerleyen süreçte Ankara, İstanbul- Diyarbakır, Bursa bombalı saldırılara hedef oldu.

¥ Bugüne kadar yaşanan en ciddi badire ise 15 Temmuz’da FETÖ’cü askerlerin öncülüğünde yapılan darbe girişimi oldu.

Niğde mitingi (2001)