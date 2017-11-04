Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın yemin etmemesinden dolayı milletvekilliğinin düşürülmesi için başlatılan sürecin diğer HDP’li milletvekillerinden farklı olarak daha ağır ilerlemesinin nedeni ortaya çıktı. AK Parti kurmayları, Zana’nın ciddi bir sağlık problemi yaşadığını öğrenince konu Başbakan Binali Yıldırım’a iletildi ve milletvekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili ‘askıya alma’ ihtimali ortaya çıktı.

DOĞDUĞU KÖYE YERLEŞTİ

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon, Zana’nın Anayasa’ya uygun yemin etmeden aralıksız 212 birleşime katılmadığı gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik süreci henüz tamamlayamadı. Savunma yapması için tebligat yapmak isteyen Komisyon, Meclis’teki odası faaliyette olmadığı için Zana’nın Diyarbakır’da ikametgâh olarak görülen adrese ulaştı. Bu adrese tebligat yapıldı ancak tebligatı Zana’nın değil, başka birinin teslim aldığı belirlendi. Bunun üzerine yeniden Zana’ya ulaşılmaya çalışılırken, Zana’nın Diyarbakır’da doğduğu köye yerleştiği öğrenildi. Ayrıca, Zana’nın ciddi bir sağlık problemi yaşadığı da ortaya çıktı.

BAŞBAKAN YILDIRIM DEVREDE

Zana ile ilgili yaşanan bu süreçten sonra, AK Parti kurmayları milletvekilliğinin düşürülüp düşürülmemesi konusunda ikileme girdi. Konu Başbakan Binali Yıldırım’a da iletildi. Zana’nın sağlık durumu ile ilgili bilgi verilince, Yıldırım’ın AK Parti kurmaylarına, konunun detaylı olarak araştırılması talimatını ilettiği öğrenildi. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre, Zana’nın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle milletvekilliğini düşürme sürecinin askıya alınabileceği belirtiliyor.