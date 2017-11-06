Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine yapılacak projenin tanıtımı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AKM binasının detaylarını açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

2019'UN İLK ÇEYREĞİNDE TAMAMLANACAK

Atatürk Kültür Merkezi Projesi tanıtım toplantısının, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bakanlığımızdan, belediyemize ve mimarlarımıza kadar bu projenin ortaya çıkmasında emeği geçen herkesi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. İnşallah az önce de değerli mimarımızın da ifade ettiği gibi 2019'un ilk çeyreğinde, nasip olursa tamamlanıp hizmete girdiğinde Atatürk Kültür Merkezi, İstanbulumuz için gerçekten yüz akı, gerçekten sembol bir mekan haline gelecektir.

Açılışının üzerinden bir yıl geçtikten sonra yangın felaketi sebebeyle kapılarını kapatmak zorunda kalmıştır. 1977'nin ardından depreme dayanıksız olduğunun ortaya çıkmasına kadar verdiği hizmetler önemlidir. İncelemeler bu binanın artık kullanılamayacağını göstermiştir.

ÜLKEMİZİN KAYBETTİĞİ YILLARIN HESABINI KİM VERECEK

15 yıl önce başlaması gereken bir işe bugün başlanıyor. AKM'yi çoktan bitirmiş, milletin hizmetine sunmuş olmalıydık. Ülkemizin kaybettiği yılların hesabını kim verecek.

İstanbul'da inşa etiğimiz yeni havalimanı ve diğer büyük projeleri engellemek için uğraşan güçle Suriye ve Irak'taki operasyonlarımızı sabote etmeye çalışan el de aynıdır.

Biz proje tanıtım töreninde bir arada bulunduğumuz AKM'nin yeniden inşası konusunda da sabırlı bir duruş sergiledik. Hedeflerimizden de taviz vermeden işte bugüne geldik. Daha işlevsel bir şekilde inşa edilecek yeni Atatürk Kültür Merkezi'nden en çok sabote etmek için uğraşanların yararlanacağını da biliyorum. Onların yanlış yolda gidiyor olmaları bizi doğru işler yapmakta alıkoyamadı.

AKM inşallah 2019 ilk çeyreğinde, Murat Bey'den sözünü aldım, bitireceğiz. Zaten mermerlerine varıncaya kadar her şeyleri sundular. Beraberce bakanımla birlikte şu uygundur, şu değildir, hazırlıklarını yaptık. Adım adım bunları takip edeceğiz. İşimize sahip çıkmazsak bunun sonucunu yakalamak da mümkün değildir. Bu olmazsa olmaz bir süreç.

"AKM'NİN ÖNÜNDE ARAÇ TRAFİĞİNİ GÖRMEYECEKSİNİZ"

Taksim Meydanı'nda inşallah araçları da görmeyeceğiz. Gümüşsuyu'ndan yerin altından Taşkışla'ya doğru devam edecek. AKM'nin önünden araç trafiğini görmeyeceksiniz. Yayalaştırılmış bir Taksim Meydanı'nı göreceksiniz. 2500 kişi içeride programları izleyecek ama bunun dışında da, dışarıda dev ekrandan halkımız meydanda çimlerin üzerinde, banklar üzerinden veya ayakta orayı izleme imkanı bulacak. Dünyada gelişmiş ülkeler meydanları ile anılır. Hepsinin kendilerine has meydanları vardır, bizim maalesef bu tür meydanlarımız hep yok oldu.

Yeni bazı adımlar Ankaramızda da atacağız. Orada da yine bu tür meydanlarımıza kavuşacağız. Bunlar aynı zamanda örnek hale gelecektir. Bunu kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Proje üretemeyenlerin milleti hedef alan tavırları ise içinde bulundukları çaresizliğin ifadesidir. Çalışsalar, terleseler, dirsek çürütseler bütün sorunlar çözülecek.

Türkiye taklit seviyesinin bile gerisinde bir kültür üretimine mahkum edilmiştir. Bugün biz de muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini isabetli buluyor ve ona sahip çıkıyoruz.

ANKARA'DA DA ADIMLAR ATACAĞIZ

Yeni bazı adımlar Ankaramızda da atacağız. Orada da yine bu tür meydanlarımıza kavuşacağız. Bunlar aynı zamanda örnek hale gelecektir. Bunu kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Proje üretemeyenlerin milleti hedef alan tavırları ise içinde bulundukları çaresizliğin ifadesidir. Çalışsalar, terleseler, dirsek çürütseler bütün sorunlar çözülecek.

Türkiye taklit seviyesinin bile gerisinde bir kültür üretimine mahkum edilmiştir. Bugün biz de muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini isabetli buluyor ve ona sahip çıkıyoruz.

Projenin ilk AKM'nin tasarımcısı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından yapılacak olması tarihten güç alınarak yüründüğünün ifadesidir.

Burada tüm halkımızın, milletin gelip programları izlediği bir yer olacak.

TARİHTEN GÜÇ ALINARAK YÜRÜNDÜĞÜNÜN İFADESİDİR

Projenin ilk AKM'nin tasarımcısı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından yapılacak olması tarihten güç alınarak yüründüğünün ifadesidir.

MİLLET GELİP PROGRAMLARI İZLEYECEK

Burada tüm halkımızın, milletin gelip programları izlediği bir yer olacak. Biz musasır medeniyet anlamında batılı olmakla şeklen Avrupalı olmayı maalesef birbirine karıştırdık.

İSTANBUL'DA BENZERİ OLMAYAN MANZARA

Kitap teşhir alanları ile, oralardaki dinlenme noktaları ile, en üst katındaki gerçekten lokantası boğaza nazır herhalde İstanbul'da benzeri olmayacak. Türk mutfağının oradaki takdimi bir çekim alanını orada ayrıca oluşturacak. Her an hareket halinde olan bir mekan olarak tüm dünyaya hizmet verecek.

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Haliç Kongre Merkezi'nde "Yeni AKM Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısına, milletvekilleri, belediye aralarında sanatçılar Orhan Gencabay, Ajda Pekkan'ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda "Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi"nin tanıtıldığı bir video yayınlandı.

İŞTE AKM'NİN İLK GÖRÜNTÜLERİ

AKM'NİN TARİHÇESİ

29 Mayıs 1946'da temeli atılan bina, ödenek yokluğu nedeniyle tamamlanamayınca 1953 yılında Bayındırlık Bakanlığı'na devredildi ve 1956'da mimar Hayati Tabanlıoğlu projesi ile inşaata devam edildi. Bina, 12 Nisan 1969'da İstanbul Kültür Sarayı adıyla hizmete girdi. Açılışta Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı Balesi ile Verdi'nin Aida Operası sahnelendi. İstanbul’un Taksim Meydanı’nda, opera, bale, tiyatro, konser ve kongre amacı ile kullanılan içinde bir sergi salonu ve bir de sinema bulunan Atatürk Kültür Merkezi hizmete girdiği yıllarda dünyanın dördüncü büyük sanat merkezi oldu.

1970 YILINDA YANDI

27 Kasım 1970’de Arthur Miller’ın Cadı Kazanı adlı oyunu sergilenirken çıkan yangında bina, büyük hasar gördü. 2005 yılında, binanın ekonomik ömrünü tamamlamış olduğu gerekçesiyle dönemin Kültür Bakanı Atilla Koç tarafından binanın yıkılması önerildi. Ancak sanat ve mimarlık platformlarının, sivil inisiyatiflerin yoğun tepkisi, ısrarlı gösteriler ve basının desteğiyle yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda Kasım 2007'de İstanbul 2 No’lu Koruma Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi’ni 1. grup kültür varlığı olarak tescil etti ve böylece yıkım gerçekleşmedi.

Kasım 2008'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından imzalanan protokolle İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın üstlendiği Atatürk Kültür Merkezi’nin yenileme projesini hazırlamak üzere Tabanlıoğlu Mimarlık görevlendirildi. Tadilat, Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası'nın açtığı dava nedeniyle mahkeme kararıyla durduruldu. Binanın depreme dayanıksız olması nedeniyle restorasyonu bir türlü yapılamadı. Yıllardır kapalıydı.