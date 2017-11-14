Meclis Başkanlığı seçimi için, AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin adaylarından sonra, bağımsız milletvekili Yusuf Halaçoğlu da aday olacağını açıkladı. Halaçoğlu, Ankara dışında olduğunu belirterek bugün saat 16:00 sıralarında Meclis'e giderek dilekçesini sunacağını söyledi.
MHP'den ihraç edilen Yusuf Halaçoğlu, 25 Ekim'de Meral Akşener öncülüğünde kurulan İYİ Parti'nin kurucular kurulu arasında yer almıştı.
MECLİS BAŞKANI ADAYLARI
Meclis Başkanlığı için AK Parti'den İsmail Kahraman, CHP'den Zekeriya Temizel, HDP'den Selma Irmak, MHP'den ise Celal Adan aday olarak gösterilmişti.
TBMM BAŞKANI NASIL SEÇİLECEK?
1. TUR: 367 oy (3’te 2 çoğunluk aranır)
2. TUR: 367 oy (3’te 2 çoğunluk aranır)
3. TUR: 276 oy (Salt çoğunluk aranır)
4. TUR: 3. turda en çok oyu alan 2 aday yarışır.
MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI
Adalet ve Kalkınma Partisi 316
Cumhuriyet Halk Partisi 131
Halkların Demokratik Partisi 54
Milliyetçi Hareket Partisi 36
Bağımsız Milletvekili 6
Toplam 543