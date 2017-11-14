Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis Başkanlığı seçimi için, AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin adaylarından sonra, bağımsız milletvekili Yusuf Halaçoğlu da aday olacağını açıkladı. Halaçoğlu, Ankara dışında olduğunu belirterek bugün saat 16:00 sıralarında Meclis'e giderek dilekçesini sunacağını söyledi.

MHP'den ihraç edilen Yusuf Halaçoğlu, 25 Ekim'de Meral Akşener öncülüğünde kurulan İYİ Parti'nin kurucular kurulu arasında yer almıştı.





MECLİS BAŞKANI ADAYLARI

Meclis Başkanlığı için AK Parti'den İsmail Kahraman, CHP'den Zekeriya Temizel, HDP'den Selma Irmak, MHP'den ise Celal Adan aday olarak gösterilmişti.

TBMM BAŞKANI NASIL SEÇİLECEK?

1. TUR: 367 oy (3’te 2 çoğunluk aranır)

2. TUR: 367 oy (3’te 2 çoğunluk aranır)

3. TUR: 276 oy (Salt çoğunluk aranır)

4. TUR: 3. turda en çok oyu alan 2 aday yarışır.

MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI

Adalet ve Kalkınma Partisi 316

Cumhuriyet Halk Partisi 131

Halkların Demokratik Partisi 54

Milliyetçi Hareket Partisi 36

Bağımsız Milletvekili 6

Toplam 543