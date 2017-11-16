Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Başbakan'ın konuşmasından satır başları

Son 15 yılda Türkiye her alanda gelişti. Karayolu üzerindeki faaliyetlerde de artış var. Bizim işimiz milletin yolunu açmak. Milletin yolunun önündeki engelleri kaldırmak. Yolları kim yapacak, Ulaştırma Bakanlığımız ve ekibi yapacak. Ne lazım, yollardaki araçları denetlemek. Onları kim yapacak. İçişleri Bakanlığımız ve ekipleri yapacak. Okul öncesi çağdan mezara kadar eğitecek, farkındalığını oluşturacak olan kim? Milli Eğitim Bakanlığı ve ekibi. Bize düşen koordinasyonu sağlamak. Koordinasyonu da biz sağlayacağız. Bir de araçlar var. Araçların imalinden sorumlu olan bakanlığımız da, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız. Onlar da bu araçların dayanıklı olarak yapılıp yapılmadığını yakından denetleyecekler. Demek ki bu kolektif bir iş.

BAĞIMLI ULAŞIM YÜZDE 95'Tİ...

Bizim o dönemde bakan olarak göreve başladığımız, en baştaki işimiz, ulaşım ana plan stratejisi hazırlamaktı. Karayoluna bağımlı ulaşım sistemini nasıl çeşitlendirebiliriz? Hedef orta ve uzun vadede yüzde 95'lerden, yüzde 80'in altına geriletebilmektir. Yüzde 75 ideal bir rakam. Bu 10 senede olmaz. 30 senede gerçekleşen bir şey. Bunu nasıl sağlarsınız. Aslında yolları yapmazsınız trafik de fiilen gitmez böylece gerçekleştirebilirsiniz ama bu sürdürülebilir bir şey değil.