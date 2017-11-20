Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, ilçe ve belediye başkanları ile kadın ve gençlik kolları başkanlarınının da katıldığı basın toplantısında, İl Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

İl başkanlığında partililerle bir süre sohbet ederek helallik isteyen İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bir ekibin parçası olduğunu hatırlatarak, görev yaptığı süre içersinde yapılan hizmetleri anlattı. Görev süresince Mardin’de önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini anlatan Dündar, "1 Eylül 2015 tarihinde, yüzde 19 oy oranı ile devraldığım partimin oy oranını kısa bir sürede sahadaki aktif çalışmalarımızla yüzde 29’a yükselttik. İl başkanlığını herkese açık hale getirerek, herkesi kucaklayan bir seçim stratejisi ile en son seçim olan halk oylamasında ise Türkiye’de en fazla oy oranını artıran ilk 10 il sıralamasına girerek, oy oranımızı yüzde 41’e çıkardık. Geldiğimiz süreçte, teşkilat başkanlığının yeni bir değerlendirme yapmasının önünü açmak için yürütmekte olduğum AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevinden ayrılıyorum. Bu sürede bana destek veren herkese şükranlarımı sunarım" dedi.

Mehmet Ali Dündar, basın açıklamasından sonra toplantıdakiÿherkesle tokalaşarak helallik istedi.

VAN İLK BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Soğanda, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği toplantıda, partide görev yapmanın bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, görevi devralacak kişiye başarılar diledi.

AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, il binasında düzenlediği basın toplantısında 3 yıldır yürüttüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Soğanda, şöyle konuştu: "Son olarak Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan görevlendirmeyle 04.07.2014 tarihinde, daha sonra 5. Olağan İl Kongresi seçimi ile beraber 3.5 yıldır AK Parti Van İl Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Partimdeki bütün görevlerim ve İl Başkanlığı görevim sırasında partimin ilkeleri çerçevesinde dava bilinciyle hareket ettim. Bütün çalışmalarımı Allah rızasını gözeterek, Van’ımızın, ülkemizin, partimin ve bütün mazlum halkların selameti için dava arkadaşlarımla birlikte sürdürdük. Bundan sonra da görevim ne olursa olsun bu bilinçle çalışmalarımı sürdüreceğim. Bütün görevlerin bir sonu olduğu gibi İl Başkanlığı görevinin de nihayet bulacağı muhakkaktır. 2019 yılının ilimiz, partimiz ve ülkemiz için önemli olduğunun bilincindeyim. Bu bilinçle hareket etmek durumundayız."

Parti genel merkeziyle yaptığı istişare sonucunda gelecek kongrede İl Başkanı adayı olmaması gerektiği kanaatinin ortaya çıktığını kaydeden Soğanda, "Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizin tavsiyeleri üzerine bugünden itibaren AK Parti Van İl Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Bundan sonra görev yapacak olan partimin il başkanı, ilçe başkanları ve bütün parti yöneticilerinin yanında olacağımı; partimin, ilimin, ülkemin geleceği için katkı sunacağımı belirtmek isterim. Bütün Van kamuoyuna ve AK Parti camiasına saygıyla arz ederim" ifadelerini kullandı.

SON AÇIKLAMA HATAY'DAN

Atıç, Antakya'daki partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık üç aydır özellikle şahsı üzerinden partinin çeşitli noktalarına, milletvekillerine ve partinin tamamına bir saldırı söz konusu olduğunu söyledi.

Bugüne kadar partinin bayrağını yere düşürecek, yüzünü kızartacak, partinin herhangi bir manada olumsuz bir noktada temsil edecek adım atmadığını belirten Atıç, şunları söyledi:

“İlk günden itibaren tasvip etmediğim, uygun görmediğim ama bir türlü önünü alamadığımız ama tüm noktada artık daha partimize zarar vermemesi gerektiğini düşünerek bu gün bu kararı, başta genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız, genel merkezimiz ve yetkili birimlerimizle istişare etmek suretiyle bu kararı açıklama gereği duydum. Beraber yol yürümekte her zaman benim için bir iftihar tablosu olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beye şükranlarımı sunuyorum ve bu şerefli il başkanlığı görevini, benden sonra gelecek kardeşlerimize bugün itibariyle tevdi ediyorum.”