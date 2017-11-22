Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Olağan kurultay öncesinde delegeleri belirleyecek olan ilçe ve il kurultaylarını tek tek inceleyen CHP lideri, sürpriz yaşamamak için parti yönetimini kendine yakın isimlerden oluşturmaya çalışıyor. İnce’ye yakın isimlerin verdiği bilgiye göre İnce’nin 3 büyük ilden birinin belediye başkanlığı için aday olacağı belirtilirken, Kılıçdaroğlu’nun da kurultayda buna engel olmak için “Yerel seçimlerde aday olanların, milletvekili seçimlerine aday olamaması için bir düzenleme” getirmeyi planladığı iddia ediliyor.