Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, NATO tatbikatındaki skandala ilişkin, " Biz bu tavırları, bu kabil işleri daha ziyade FETÖ mensuplarının taktikleri olarak görüyoruz. Türkiye hem NATO'da hem uluslararası paktlarda kendi ilkeleri ve değerleri doğrultusunda hareket edecek." ifadelerini kullandı.NATO’nun Norveç’te düzenlediği komuta kontrol amaçlı Trident Javelin adlı tatbikatta Atatürk’ün fotoğrafının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da isminin ‘düşman taraf’ olarak gösterildiği ortaya çıkmıştı.
Hükûmetten NATO açıklaması
22.11.2017 - 11:04 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "(NATO tatbikatındaki skandal) Biz bu tavırları, bu kabil işleri daha ziyade FETÖ mensuplarının taktikleri olarak görüyoruz"
Etiketler : Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu,NATO açıklaması,fetö,
521683 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/521683.aspx
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