Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, NATO tatbikatındaki skandala ilişkin, " Biz bu tavırları, bu kabil işleri daha ziyade FETÖ mensuplarının taktikleri olarak görüyoruz. Türkiye hem NATO'da hem uluslararası paktlarda kendi ilkeleri ve değerleri doğrultusunda hareket edecek." ifadelerini kullandı.NATO’nun Norveç’te düzenlediği komuta kontrol amaçlı Trident Javelin adlı tatbikatta Atatürk’ün fotoğrafının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da isminin ‘düşman taraf’ olarak gösterildiği ortaya çıkmıştı.