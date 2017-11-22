Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "PKK/PYD/YPG'nin olduğu her yer Türkiye için hedeftir. Uluslararası hukuktan doğan müdahale hakkımızı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

"S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandı"

Rusya ile S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandığını belirten Canikli, "Biri opsiyon olmak üzere iki S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecek." diye konuştu.

Canikli, "İlk S-400 sisteminin teslimatının 2019'da gerçekleştirilmesi planlanıyor." ifadesini kullandı.

"FETÖ ile bağı tespit edilen 8 bin 570 personel TSK'dan ihraç"

Millî Savunma Bakanı Canikli, darbe girişimi sonrasında FETÖ ile bağı tespit edilen 150'si general, 4 bin 630'u subay olmak üzere 8 bin 570 personelin TSK'dan ihraç edildiğini söyledi.

"NATO tatbikatındaki skandal cevapsız bırakılmayacak"

Canikli, NATO tatbikatındaki skandalın kesinlikle cevapsız bırakılmayacağını söyledi.

"Erzak tedarikinde konsept değişikliğine gidildi"

Millî Savunma Bakanı Canikli, TSK'ya erzak tedarikinde konsept değişikliğine gidildiğini, 2018'den itibaren bu ihtiyaçların öncelikle kamu kurumlarından temin edileceğini açıkladı.