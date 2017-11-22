Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve bazı ilgililer uğurladı.

Resmi aracından inen Erdoğan, apronda bulunan askeri tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Soçi'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatoryum Rus'ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani daha sonra akşam yemeğinde bir araya gelecek.