Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentinde bir cami yakınında düzenlenen saldırıda son gelen bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e yükseldi. Alçak saldırıya bir tepki de Bahçeli'den geldi.

Bahçeli twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Mısır’ın El Ariş kentinin batısında bulunan bir camiye alçakça düzenlenen terör saldırısında en az 235 insan hayatını kaybetmiş, 120’ye yakın insan da yaralanmıştır. Bu hunhar terör eylemi vahşettir, vandallıktır, vicdansızlıktır. Lanetlemek ise insanım diyen herkesin görevidir.'' ifadelerini kullandı.

'DAHA NE KADAR SÜRECEK?'

Camiye saldırı ne demektir? Masum canlara kast etmenin nasıl bir bahanesi olabilecektir? Gerçekte camiye yapılan saldırı tüm Müslümanlara yapılmıştır. Cinayetler nereye kadar sürecek, İslam’ın kanı ne zamana kadar akacaktır?

'KORKUTUCU VE KAYGI VERİCİ'

Hayatının bir dönemini Mısır’da geçirmiş olan merhum vatan şairimiz Mehmet Akif diyor ki: “Şehamet dini, gayret dini, ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır.” Peki kahramanlar nerede, kahramanlık ne durumdadır? Cevap ise korkutucu ve kaygı vericidir!

ESİR OLMUŞ SULTANLAR, ŞETHLER...

Taht ve taç kavgalarının esiri olmuş şeyhler, sultanlar, krallar, emirler ne yapıyor, neyle oyalanıyorlar? İnsanlık vicdanı nerededir? Küresel adalet, özgürlük, demokrasi ve insan hakları savunucuları terörizme karşı niye suspus duruyorlar?

'NE ACI DEĞİL Mİ?

Müslümanlar kan ağlıyor,Müslümanların canından,malından,varlığından geçinen İblis yanaşmaları hıyanetten hıyanete çağ atlıyor.Ne acı değil mi? Camilere saldırılıyor;dinimize operasyon yapılıyor,beyzadeler mışıl mışıl uyuyor,yan gelip keyif sürüyor.Asıl kokuşma,çürüme bu değil mi?

'ARTIK SONU GELMELİ'

Artık bu gecenin, bu zulmetin sonu gelmeli. Artık şafak Türk-İslam alemi için sökmeli. Yoksa yıkım kaçınılmaz, yok oluş kapımızdadır

Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşenler vardır; bunlar saygıyı hak edenlerdir. Ancak zamanla yüzsüzleşenler de vardır, ki bunlar günah ve kötülüğün zirveleridir. İnanıyor ve iman ediyorum ki, Allah bunları musibet ve tuzaklarında boğacaktır.