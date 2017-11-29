Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İktisadi Araştırmalar Vakfı ve Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO) iş birliğiyle düzenlenen sempozyuma, Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Türk kökenli Devlet Bakanı Adnan Kahil, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda iş adamı ve davetli katıldı.

Devlet Bakanı Kahil, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, yeni hükûmet olarak Türkiye başta olmak üzere tüm ülkelerle açık ekonomik iş birliğini yaptıklarını söyledi.

Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye ile Makedonya arasında başta ekonomi olmak üzere tüm konularda iş birliğinin geliştirilmesi için çalıştığını belirten Kahil, "Makedonya küçük bir ülke, küçük bir ekonomi ancak büyük fırsatlara sahip. Ekonomimizin açıklığı farklı sektörlerde çok sayıda iş adamını ülkeye çekmemiz ve bu sayede Avrupa Birliği'nde tüm sektörlere giriş yapmalarını sağlamamız açısında ümit veriyor." diye konuştu.

Büyükelçi Kara da Türkiye ile Makedonya arasında gücünü ortak tarih ve kültürden alan çok yönlü ilişkiler bulunduğunu söyledi.

Mevcut dönemde iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için uygun bir altyapının bulunduğunu belirten Kara, "Ancak bu olumlu altyapıya rağmen gerçekleşen ticaret hacmi her iki ülke açısında tatmin edici düzeyde değil." dedi.

"Makedonya'da Türkiye sermayeli yatırımların tutarı 1,2 milyar avro"

Büyükelçi Kara, Makedonya’daki Türkiye sermayeli yatırımların tutarının 1,2 milyar avroya, toplam çalışan sayısının da 5 bin kişiye ulaştığını aktararak ülkede bankacılık, sağlık, inşaat, tarım, tekstil, eğitim ve daha birçok farklı sektörde Türk yatırımının bulunduğunu ifade etti.

Türkiye olarak Makedonya’yı NATO’da en üst seviyede savunan ve destekleyen ülkelerden biri olduklarını da dile getiren Kara, NATO üyeliğinin Makedonya’yı dış yatırımcılar için daha güvenli ve cazip bir ülke haline getirerek ekonomik büyümeyi tetikleyeceğini vurguladı.