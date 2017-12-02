Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin ve milletin itibarını ayaklar altına almaya tereddüt etmediğini söyledi.Zeybekci, partisinin Güney ilçe teşkilatı olağan kongresinde yaptığı konuşmada, fırsat verdikçe Güney'e gelerek ilçe sakinleriyle sohbet etmek istediğini ancak Ankara'daki işler nedeniyle gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görünce daha çok koşturduklarını çünkü Cumhurbaşkanı'nın kendilerinden daha çok koşuşturduğunu ifade eden Zeybekci, bu gayret ve çabalamaların sonuçlarının fazlasıyla alındığını, her türlü ihanete rağmen ülkenin dimdik ayakta durmaya devam ettiğini dile getirdi.Zeybekci, bugüne kadar yaptıkları her şeyi dualar sayesinde başardıklarını anlatarak "Teşkilatımızla ve partimizle yaptık. Güneylilerin bizden isteyip de yapmadığımız hiç bir şey kalmadı. Hastane, okul, yolları yaptık. Gelirken herkes Allah razı olsun diye seslendi." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin itibarını umursamadığını belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

"Kendisi bu devletin itibarını, bu milletin itibarını ayaklar altına almaya zerre miktarı tereddüt etmez. Necip Fazıl Kısakürek 16 Nisan 1956'da 'Bunlar iktidarı indirmek için devleti, ülkeyi indirmekten asla tereddüt etmezler' demiş. 16 Nisan'daki referandum da bunların bu zihniyetinden kurtulmasını bu millet tarafından gerçekleştirildiği gün söylüyor. Tesadüf çünkü 16 Nisan'da artık ilelebet tarihe gömüldü."

Zeybekci, Türkiye için oyunların, tuzaklarının birinin bırakılıp birinin başlatıldığını vurgulayarak "17-25 Aralık, gezi olayları, çukur terörü, 15 Temmuz işgal girişimi, etrafımızdaki ateş çemberini çoğaltma girişimleri. Bakın bunları her yerde söylüyorum ispatlı ve delillidir. Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ı kuranlarla bölücü terör örgütü PKK'yı kuran ve doğuran hep aynıdır. Bunların anası da babası da aynıdır. FETÖ'yü doğuranlar da bunlardır. Nasıl doğurdularsa şimdi besliyorlar işte." diye konuştu.Zeybekci'nin konuşmasının ardından tek listeyle gidilen kongrede Celal Özbilen ilçe başkanı seçildi.