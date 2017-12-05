Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan; İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Eğer böyle bir adım atılacak olursa; hemen, beş on gün içerisinde İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ni İstanbul'da toplayacağız. Kaldı ki bu, bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail ile koparmaya kadar gidebilir. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgidir. Amerika'yı buradan bir kez daha ikaz ediyoruz. Böyle bir adım atamazsınız. İsrail ile diplomatik ilişkiyi koparmaya gider.

"ADIM ADIM HER ŞEYİ TAKİP EDİYORUZ"

İran ile ilişkilerimizi sürdürürken mümkün olan noktalarda ABD'nin taleplerini aldık. Buna karşılık ABD'den aynı anlayışı göremediğimizi söylemeliyim. ABD'nin bizimle ilgli planı olduğu açık. Buna nerden geldim. Kuzey Suriye'de terör koridoru oluşturulduğunu görüyoruz. Bu terör koridoru içerisinde kurulan üsler...Şimdi ben doğruları söylemek zorundayım. Trump'ın kendisine de söyledim. Nasıl bu kadar silah geliyor. DEAŞ kalmadı, Rakka'dan da gittiler. Silahlar hala geliyor, üslerin sayısı artıyor, neden? Adım adım her şeyi takip ediyoruz.

"ÜLKEMİZİN ANAHTARINI FETÖ VE CHP'YE Mİ VERELİM"

O ayrıldığım Davos'ta onlara söyledim: Siz paranızın sahibisiniz, siyaset bize ait. Taksitlerini alıyorsunuz, biz bu ödemeleri bitirip ilişkilerimizi keseceğiz dedik. Mesele bu kadar basit. Hukukun ve bürokrasinin imkanları kullanılarak esir alınmaya çalıştığımızda bu tercihle karşılaştık. Milletimize soruyorum: Bu şantaja boyun eğip, ülkemizin anahtarlarını FETÖ ve CHP'ye mi teslim edelim. Bu soruyu milletime gittiğim her yerde milletime soracağım.

"MİLLETİMİZ BU ŞANTAJ SİRKİNİ TERTİPÇİLERİNİN BAŞINA GEÇİRECEK"

Milletimiz 15 Temmuz FETÖ'nün karşısına canı pahasına dikilip destan yazdı. Batı neredeyse 10 gün sonra bizi aradı. Bazıları sevindi, zil takıp oynayanlar oldu. Biliyorum. Ama o hayaller 16 saat sürdü. Bilmiyorlardı ki bu millet yola çıktığı zaman arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın... Doğacaksa sana vadettiği günler hakkın... Hamdolsun bu millet o akşam tankların helikopetlerin karşısına o yürekleri ile çıktı ve onları püskürttü. Şimdi onların bir kısmı cezaevinde, bir kısmı yurt dışında ama biz buradayız. Milletimiz bunlara her zaman dersini verdi. Milletimiz bize verdiği destekle dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel zulüm düzenine baş kaldırdı. İnşallah milletimiz bu şantaj sirkini de tertipçilerinin başına geçirecek.