Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son dönemde hız kazanan ülkemizin ekonomisine yönelik olumsuz algı oluşturma çabaları var. Türkiye, bu algı çabasının tam tersine, sahip olduğu büyük potansiyel yanında, tüm yatırımcıları cezbeden ülke olma özelliğini güçlendirerek sürdürüyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Kapanış Töreni’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi: Türkçe’ye ‘Yenilikçilik’ olarak çevrilen inovasyon ile ‘fırsatları değerlendirme çabası’ olarak ifade edilebilecek girişimcilik, esasen Türk milletinin fıtratına çok uygun. Bizim ne üretimle ne tasarımla ne yenilikle ne de girişimcilikle bir sıkıntımız yok. Rabbim millet olarak hepsini de bize, bu millete, bu gençliğe ziyadesiyle lütfetmiştir. Şimdi artık bunları fiile geçirme zamanıdır. Türkiye orta gelir tuzağından ancak bu şekilde kurtulabilir. Bizim yerimiz, gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkeler sınıfıdır. Dün, ülkemiz aleyhine oluşturulmaya çalışılan algı Kurtuluş Savaşımızı başarıyla sonuçlandırmamıza ve yeni devletimizi kurmamıza engel olmamıştı. Bugün de benzer gayretler, 2023 hedeflerimize ulaşmamıza, demokraside ve ekonomide dünyanın en ileri ülkeleri arasına girmemize engel olamayacaktır. Girişimciler, bu tür kirli propaganda çalışmalarına aldırmadan Türkiye’ye güvensin. Üretiyoruz, üreteceğiz. Evelallah bu yarışta öne çıkıyoruz ve çıkacağız. Bunun başka alternatifi yok. Küresel ekonomide rakiplerimiz ve dostlarımız elbette olacaklar. Büyümemize katkı veren dostlarımız, bizimle birlikte kazanacak, algı operasyonlarıyla bize çelme takmaya çalışan rakiplerimiz ise yalanlarının altında ezilip kalacaklardır.

‘Minik Maker’lardan Erdoğan’a hediye

Türk Ekonomi Bankası (TEB), “Bugünün Maker Çocukları, Yarının Büyük Girişimcileri!” sloganıyla 16 Kasım’da Edirne’de başlayan projesini, iki hafta boyunca Türkiye’nin dört bir yanında bulunan 9 ildeki TİM-TEB Girişim Evi’ne taşıdı. Proje kapsamında her ilden çocuklar, girişimcilerle tanışarak projelerini görme ve inovatif fikirleri hakkında sohbet etme imkanına sahip oldular. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ‘minik maker’lar, İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda ağırlandı. Etkinliğin son günü sahneye çıkan ‘minik maker’lar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, projeye katılan 551 çocuğun fotoğrafının yer aldığı ve 3D yazıcıyla yaptıkları Türkiye bayraklı haritayı hediye ettiler. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Geleceğin hayallerle inşa edileceğine ve bugünün çocuklarının geleceğin girişimcileri olacağına inanıyoruz. Bugüne kadar inovasyon alanında birçok ödül aldık. Ancak bizim için en güzel ödül, çocuklarımızın yüzündeki bu gülümseme” diye konuştu.