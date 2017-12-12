Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Genel Merkez Özel Kalem Müdürü Behçet Kaynar’ın babası Mustafa Kaynar’ın cenaze namazına katıldı. Hacı Bayram Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına katılan Yıldırım, Behçet Kaynar ve aile yakınlarına başsağlığı diledi. Başbakan Yıldırım, namazın ardından Kaynar’ın tabutuna omuz verdi.

Cenaze namazına, Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mehdi Eker ile Ankara Valisi Ercan Topaca ve milletvekilleri katıldı.