Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD’nin vize randevuları ile ilgili tutumunu eleştirerek, “Bu anlamsız tutumdan bir an önce vazgeçilmeli” çağrısında bulundu. Akdağ, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının soruları üzerine, ABD’nin vize konusundaki tutumunu değerlendirdi. Akdağ, “Bu meseleyi bütün olarak iyileştirmek lazım artık. Karşılıklı adımlar atıldı. Bu noktada vatandaşların işlerini, karşılıklı iki ülke arasında gelip giden insanların işlerini kolaylaştırmak lazım. Aslında ABD’nin bu tutumu neticede Amerikan vatandaşlarının işini de zorlaştırıyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak vizeler konusunda belli limitler koyuyoruz. Dolayısı ile bir an önce bu anlamsız tutumdan vazgeçilmeli bence” şeklinde konuştu. Akdağ, bir gazetcinin “Dün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Suriyelilere yapılan yardımlarla ilgili açıklamaları oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna da şu cevabı verdi: “Bütün dünya bizi göçmen konusunda takdir ederken, Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına ne oluyor anlamak mümkün değildir. Aman Türkiye’yi kötüleyecek bir şey bulsunlar, aman Cumhurbaşkanımıza leke getirecek bir şey araştırsınlar, bu, bir ana muhalefet partisine gerçekten yakışmıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, uğraşa uğraşa biraz hesap, kitap yapmayı sonunda öğrenecek.”